Program bude rozdělen do tematických bloků stínových ministerstev. Vyvrcholí diskusí k ideovému směřování strany a představením Modrého kodexu ODS.
„Musí se snížit zatížení práce v České republice,“ vyhlásil předseda Martin Kupka, když v polovině ledna vystřídal v čele strany bývalého premiéra Petra Fialu. ODS podle něj také připraví reformu zdravotnictví a školství.„Sytě modrá je nejlepší popis pro další směřování strany,“ řekl Kupka.
V březnu Kupka ukázal svoji stínovou vládu a řekl, že její politika bude praktická. Jako první krok tehdy navrhla snížení spotřební daně na paliva v reakci na to, jak letí nahoru ceny pohonných hmot po útoku USA a Izraele na Írán.
Stínová vláda ODS má být podle občanských demokratů plnohodnotnou protiváhou současnému kabinetu Andreje Babiše. „Jsme připraveni převzít odpovědnost,“ řekl Kupka.
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Za svůj programový základ pokládá ODS nedotknutelnost soukromí, nízkonákladový stát, nezadlužování země a solidaritu zodpovědných občanů. Podle místopředsedy strany Tomáše Portlíka k tomu patří i orientace na Západ nebo digitalizace služeb státu sloužícího občanům.
Koalice SPOLU, s níž bývalý předseda Petr Fiala dokázal vyhrát v roce 2021 vyhrát volby do Sněmovny a sestavit vládu pětikoalice, je už minulostí. Poté, co se šéfovi ANO Andreji Babišovi loni na podzim povedla odveta, a porazil SPOLU, vsadily strany bývalé koalice SPOLU na samostatnější postup.
V Praze budou na podzim kandidovat společně jen ODS a TOP 09, zatímco lidovci vsadili na spolupráci s Prahou sobě a Zelenými.
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Podle průzkumů současná voličská podpora ODS kolísá kolem 14 procent a v některých má už větší podporu hnutí STAN.
Podle Kupky má mít strana za cíl, aby sama dokázala získat alespoň 20 procent hlasů. Loni, ještě v rámci koalice, SPOLU ve volbách do Sněmovny získala 23,36 procenta hlasů, když před pěti lety volby vyhrála, měla koalice SPOLU podporu 27,79 procenta voličů.