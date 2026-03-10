Tady nejsme v Rusku, bouří se opozice. Vadí jí chystaná novela proti neziskovkám

Exministr zahraničí, nyní člen stínové vlády ODS Jan Lipavský, řekl, že zákon je v konečném důsledku snahou o likvidaci neziskových organizací. Vláda se podle něj recepty, které do Česka přináší Rajchl z Maďarska a Ruska, snaží otrávit atmosféru v ČR a chuť lidí se sdružovat. „Je to něco, co nikdy nedovolíme a budeme tomu tvrdě bránit,“ uvedl Lipavský.
„Vidíme pokus o likvidaci demokracie. Je za pět dvanáct,“ řekl šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Podle něj koalice připravuje zákon, který pomocí vágní definice zahraničního vlivu může šikanovat lidskoprávní organizace i a výzkumné či vzdělávací instituce. „Přesně podle ruského vzoru,“ řekl.
„Premiér se obklopil lidmi, kteří vzhlíží k Putinovi, a tohle je výsledek. Vyzývám Andreje Babiše, ať okamžitě a důrazně ukončí tyto šílené nápady. Tady nejsme v Rusku,“ řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Nechceme, aby se politické neziskovky zapojovaly do politického boje, řekl Babiš
Premiér Andrej Babiš po jednání s německým kancléřem Friedrichem Merzem prohlásil, že tvrzení, že novela vzniká pod ruským vlivem, je nesmysl. „S Ruskem to nemá nic společného,“ řekl.
Jeho vláda podle něj nechce financovat politické neziskové organizace, z nichž mnohé dostávají peníze ze zahraničí. „My jsme rádi, když jsou neziskovky, které pomáhají v sociálním systému, ale není možné, aby se politické neziskovky zapojovaly do politického boje,“ uvedl premiér.
„U organizací, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, zavedeme povinnost tuto skutečnost transparentně označovat. Zamezíme tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus,“ napsala vláda ANO, SPD a Motoristů sobě do svého programového prohlášení.
„Já vycházel z amerického zákona. Nevidím důvod, proč by zákon, který platí v USA od roku 1938, nemohl platit i u nás,“ řekl Rajchl, z klubu SPD, který se k přípravě návrhu přihlásil. Inspiroval se americkým zákonem Foreign Agents Registration Act (FARA). V Česku by podle něj měly rozhodovat volené politické strany, ne politické neziskové organizace.
Odpovídal na dotaz, co jsou podle něj politické neziskové organizace. „Organizace, které jakýmkoli způsobem vstupují do politiky,“ opáčil Rajchl.
Poslanec ANO Radek Vondráček uvedl, že o předpisu se teprve debatuje a neexistuje žádný finální text. Předpis v pracovní verzi počítá se vznikem registru ve správě ministerstva spravedlnosti. Pokuta až 15 milionů korun má hrozit, pokud dotčený subjekt nesplní povinnost se do registru zapsat. U právnické osoby může být pokuta určená jako procentní podíl z příjmů nebo obratu do deseti procent, pokud jde o vyšší částku.