„Vyšší dluhy, ke kterým se odhodlala vláda, znamenají jediné. Prostě horší budoucnost. Je úplně jasné, že vláda Andreje Babiše krade všem lidem v České republice lepší budoucnost,“ prohlásil předseda ODS Martin Kupka.
Opozici sjednotil postup vládní koalice, která po vetu Senátu přehlasovala i veto prezidenta Petra Pavla k novele zákona, která rozvolňuje pravidla rozpočtové odpovědnosti.
Co přesně zákon pro vládu znamená? Ministryně financí Alena Schillerová bude moci předložit příští týden návrh rozpočtu na příští rok se schodkem vyšším než letošních 310 miliard korun. Kdyby koalice prezidenta Pavla nepřehlasovala, musel by být podle dosud platných pravidel navržený schodek o polovinu nižší. Vláda by musela víc šetřit, neměla by totiž peníze na plnění velkorysých volebních slibů.
„To je skutečně jako kdyby si pořídili nějakou neomezenou kreditku k státnímu rozpočtu, se kterou si bude Andrej Babiš chodit pro dotace jako do bankomatu. Za nás je tohle naprosto neakceptovatelné,“ řekl Hřib.
„My shledáváme na tom postupu, který zvolila koalice, celou řadu vad. A proto podáváme společně, jako opoziční strany, stížnost k Ústavnímu soudu. Ta stížnost se bude věnovat jak aspektům procedurálním. A za druhé je tam i meritorní důvod, protože tady jde o narušení dělby moci,“ popsal šéf Pirátů, na čem bude stížnost opozice postavena.
„Vláda tímhle nakládá daleko větší problémy všem dnešním mladším generacím a všem dětem,“ řekl Kupka. Ústavní soud se mu jeví jako poslední instance, kde se může dobrat ochrany před drancováním České republiky. „Ano, ukazuje se, že tahle vláda se vydala cestou hrobařů rozpočtu, ale zároveň zásahů do ústavního uspořádání, jak je známe. A to rozhodně nechceme dovolit,“ zdůraznil Kupka.
|
Koalice přehlasovala Pavla. Nechci nezákonný rozpočet, hájí to Schillerová
Předloha umožní vládě kromě jiného o několik let déle než nyní navyšovat obranné výdaje, obdobně to bude nově platit pro strategické infrastrukturní stavby. Kabinet také bude moci překročit schválené výdaje při horší bezpečnostní situaci.
„Já si myslím, že to je jeden z největších zločinů v tomto volebním období. Vznikají tady dluhy, které musí jednou někdo zaplatit, budou nám růst úroky, budeme to mít dražší a budeme mít prostě jako stát méně peněz na to všechno, co stát pro své občany, pro obyvatele realizuje. Ale ty dluhy bude platit někdo, kdo dneska si ten účet ani neumí přečíst,“ upozornil šéf TOP 09, že dluhy nasekané dnešními politiky dopadnou negativně na děti a vnoučata generace, který chce víc zadlužovat Českou republiku.
„Bohužel tohle vyšší zadlužování, to neustále navyšování státního dluhu, které dál tahle vládní koalice chystá, není spojeno s žádnou reformou pro budoucnost téhle země. Není tam žádný plán daňové reformy, žádná konsolidace, žádné změny ve zdravotnictví, žádná příprava na demografické změny, které nás samozřejmě čekají. Tohle je ten největší problém,“ míní místopředseda lidovců Benjamin Činčila, který na tiskové konferenci opozice zastoupil šéfa strany Jana Grolicha.
Kromě ústavní stížnosti čeká opozici podle šéfa STAN Víta Rakušana ještě jeden úkol. „My musíme ukázat i voličům hnutí ANO, že to, co předvedla vláda, bude stát budoucnost i je a jejich dětí. A přesvědčit je o tom, že komunální a senátní volby, které před námi stojí, nejsou jenom o tom, kde budou opraveny nebo neopraveny silnice a jak bude vypadat veřejný prostor v našich obcích a městech,“ řekl šéf STAN
„Tyhle volby, a ty senátní možná obzvlášť, jsou o tom, jaký bude charakter naší země. Jestli v té zemi budou vládnout populisté, kteří rychlý zisk vymění za budoucnost svých vlastních dětí a svých vlastních vnoučat bez mrknutí oka,“ prohlásil Rakušan v reakci na hlasování koalice ANO, SPD a Motoristů sobě proti vetu prezidenta Petra Pavla.