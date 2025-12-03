„Patriku, pojedeš s námi na Slovensko?“ Opozice vábí na svou cestu i Nachera

Autor:
  16:30
Budoucí parlamentní opozice se pokusila na svou vlastní cestu na Slovensko, kterou reaguje na to, že ji vynechal předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, přilákat místopředsedu Sněmovny za hnutí ANO Patrika Nachera. „Ahoj Patriku, pojedeš s námi na Slovensko? Platím jízdenku,“ vyzval Nachera šéf poslanců KDU-ČSL Tom Philipp.
Místopředsedou Poslanecké sněmovny se stal Patrik Nacher z hnut ANO. (5....

Místopředsedou Poslanecké sněmovny se stal Patrik Nacher z hnut ANO. (5. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zástupci pěti stran budoucí opozice pojedou příští týden na Slovensko,...
Zástupci pěti stran budoucí opozice pojedou příští týden na Slovensko, protože...
Předseda české Sněmovny Tomio Okamura na oficiální návštěvě Slovenska. (2....
Tomio Okamura Ficovi představil také Filipa Turka, kandidáta Motoristů na...
„Do Okamurovy delegace na Slovensko jsem původně navrhl místopředsedu Sněmovny Jana Skopečka, ale přes Tomia Okamuru to neprošlo. Na naši cestu do slovenského parlamentu proto chci teď navrhnout tebe. Pojeď!“ vybídl lidovecký politik nováčka ve vedení dolní komory parlamentu, který patří mezi pravicověji smýšlející politiky ANO.

„Tome, já jsem sice na Slovensko nakonec nejel, ale s dovolením nevyužiji ani Tvé nabídky. Myslím si, že tyto naschvál cesty nedávají smysl. Ve čtvrtek odpoledne máme přece společné jednání, kde kromě jednacího řadu, budeme, i na můj návrh, probírat i zahraniční cesty. Kdybyste to mysleli seriózně, počkali byste aspoň do tohoto jednání,“ odmítl nabídku místopředseda Sněmovny Nacher.

Příští týden vyjedeme na Slovensko my, oznámilo pět stran příští opozice

„Tlačíte nás do toho vy. Stačilo, abys zvedl ruku pro Honzu Skopečka, a bylo by to v pohodě. Dobře víš, že na tento typ parlamentní diplomacie jezdí smíšené delegace,“ připomněl mu Philipp, že to byl šéf Sněmovny a SPD, který se rozhodl, že s ním na dvoudenní cestu zástupců parlamentu na Slovensko odjeli jen zástupci SPD, ANO a Motoristů sobě, ale nikdo z budoucí parlamentní opozice.

Budoucí parlamentní opozice proti vládě ANO, SPD a Motoristů se rozhodla, že uspořádá příští týden vlastní cestu na Slovensko a vlakem. Šéf poslanců ODS Marek Benda připomněl, že v minulém volebním období se parlamentních setkání účastnili i zástupci tehdejší opozice.

Zástupci ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů pojedou na vlastní náklady a požádají o přijetí předsedu Slovenské národní rady Richarda Rašiho a chtějí se setkat i se zástupci slovenské opozice.

„Petr Fiala před volbami dramaticky strašil slovenskou cestou a najednou se poslanci končící vládní koalice hrnou jako velká voda cestovat na - Slovensko! Všichni budeme s napětím očekávat, jestli se opoziční delegace hluboce omluví za účast ministra vnitra Víta Rakušana na protivládních protestech v Bratislavě a zneužívání Slovenska v předvolební kampani. Bude to opravdu napínavé,“ podivuje se bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček z ANO.

3. prosince 2025  15:50

