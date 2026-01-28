Opozice bude trvat na tom, aby se Babiš distancoval od Macinkova počínání

Josef Kopecký
  6:06
Představitelé pěti opozičních stran požadují, aby se premiér a předseda ANO Andrej Babiš ve středu hned na úvod schůze Sněmovny jasně distancoval od chování ministra zahraničí Petra Macinky. Jeho postup označil prezident Petr Pavel za vydírání a zveřejnil i Macinkovu komunikaci se svým poradcem Petrem Kolářem, v níž šéf Motoristů tlačí na jmenování Filipa Turka členem vlády.
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO) a Petr Macinka (Motoristé sobě) (13. ledna 2026)

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO) a Petr Macinka (Motoristé sobě) (13. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka před hlasováním o důvěře...
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš a ministr...
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO) a Petr Macinka...
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš a ministr...
„V tuto chvíli očekáváme postoj pana premiéra. Vyzýváme ho, aby jasně řekl, jak se k těmto SMS svého vicepremiéra a ministra zahraničí postaví. Jde o naprosto nepřijatelný nátlak na prezidenta,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka.

Podle šéfa STAN Víta Rakušana premiér nemůže mlčet. „Premiér prostě vystoupit musí. Pokud mlčí, je to slabý premiér. Pokud se snaží zprostředkovat nějakou mediační schůzku mezi prezidentem a svým ministrem, je to další důkaz, že není silným premiérem. Má si udělat ve své vládě pořádek a zajistit, aby vicepremiér jeho vlády nefungoval způsobem, že po nocích vydírá prezidenta naší země,“ řekl Rakušan.

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Opozice, tedy ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09, chce v této věci postupovat jednotně. Průběh schůze Sněmovny to tak může opět výrazně ovlivnit. Už v úterý poslanci neprojednali žádný bod poté, co se vládní koalice ANO, SPD a Motoristé odmítla s opozicí o Macinkově postupu bavit.

Ministr zahraničí Petr Macinka v úterý uvedl, že by Českou republiku na summitu NATO neměl zastupovat prezident Pavel, ale premiér Babiš. Prezident se podle něj pohybuje mimo rámec Ústavy ČR. Macinka zároveň popřel, že by prezidenta vydíral, a svou komunikaci s poradcem Kolářem označil za politické vyjednávání.

Macinka nevydíral, zvu ho s prezidentem Pavlem ke společnému jednání, řekl Babiš

Premiér Babiš oznámil, že chce zprostředkovat jednání, kterého by se zúčastnil on, prezident Pavel a ministr zahraničí. To však opozici nepovažuje za dostatečné řešení.

Přerozdělení peněz VZP a volba místopředsedy Sněmovny

Poslanci by se měli zabývat také návrhem na přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun z prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šest menších zdravotních pojišťoven.

Na Ukrajincích vydělala VZP více než 10,5 miliardy, teď se o ně má rozdělit

Na programu je rovněž zahájení debaty o novele stavebního zákona, která zavádí státní stavební správu a má podle koalice přispět ke zrychlení povolování výstavby, zejména bytové.

Sněmovna má také absolvovat druhé kolo volby posledního ze čtyř místopředsedů dolní komory, kde je jediným kandidátem předseda STAN Vít Rakušan.

