Opozice spojuje síly na podporu Grónska. Slabý premiér a jeho vláda mlčí, řekl Hřib

Opoziční strany spojily síly na podporu Grónska a evropských spojenců v NATO. Největší ostrov světa je autonomní součástí Dánska, pro USA ho chce získat prezident Donald Trump, a to i hrozbou vysokých cel uvalených na země, které budou jeho ambicím bránit. Společný postup opozice představí na tiskové konferenci, kterou svolali Piráti na 14:00.

„Když slabý premiér a jeho vláda nejsou schopni zaujmout jasný postoj, musíme jednat my. Svoláváme s Piráty opozici k podpoře Grónska! Jsme svědky historického okamžiku. Teď není čas na politické konkurenční spory. Teď prostě musíme táhnout za jeden provaz,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

„Zatím se společně domlouváme, nicméně už nyní spolupráci potvrdil předseda ODS Martin Kupka, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel a předseda KDU Marek Výborný. S předsedou STAN Vítem Rakušanem ještě jednám. Musíme převzít společně iniciativu. Slabý premiér a jeho vláda mlčí a tím ohrožují pevnou pozici Česka a tím i Evropy,“ řekl Hřib.

Babiš neřekl, že Česko stojí za Grónskem. Pořídil si kvůli němu glóbus za 15 tisíc

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš v pondělí po jednání vlády řekl, že v rámci Severoatlantické aliance jsou lídrem Spojené státy a střety jsou kontraproduktivní. Na dotaz, zda může za vládu jednoznačně říct, že Česká republika stojí za Grónskem, uvedl, že nemůže. Grónsko odmítá Trumpovy hrozby, že ho anektuje. Kvůli dění se ve čtvrtek sejde Evropská rada.

Babiš také po jednání vlády překvapil slovy, že si kvůli Grónsku pořídil za 15 tisíc korun glóbus. „Takový krásný, velký, abych přesně věděl, kde to Grónsko je. A ten Orešnik by letěl z Ruska na Bílý dům 26 minut. A jedenáctá minuta je právě nad Grónskem,“ prohlásil premiér.

Lidé se mi smějí, protože mají jiný mozek než já. Andrej Babiš dává lekci s glóbusem

V úterý ve videu Babiš znovu řekl, proč si pořídil glóbus, za což se stal terčem vtipů na sociálních sítích. Na papírové mapě světa totiž podle premiéra neodpovídá rozměr Grónska realitě, vypadá tam větší, než ve skutečnosti je. Na glóbusu je podle něho vidět, jak blízko je Rusko.

Bartošově snaze diskutovat o Grónsku ve výboru zabránila koalice ANO, SPD a Motoristů

Piráti v úterý ve výboru pro obranu neprosadili debatu o stanovisku ke Grónsku. Většina, kterou má ve výboru i ve Sněmovně koalice ANO, SPD a a Motoristů, zařazení nového bodu do programu schůze nepodpořila. Poslanci opozice chtějí stejnou iniciativu zopakovat při čtvrteční schůzi zahraničního výboru.

Pirát Ivan Bartoš chtěl jednat o usnesení, jímž by poslanci vyjádřili podporu Dánsku, autonomní vládě Grónska a českou vládu, aby v NATO i v Evropské unii hájila územní celistvost spojenců.

Babišovou vládu k jednoznačnému postoji vyzvalo předsednictvo TOP 09. „Česká republika nemůže lavírovat tam, kde jde o svobodu, suverenitu a mezinárodní právo. Vláda má stát pevně na straně našich spojenců, ne se inspirovat politikou, kterou dnes symbolizují červené trumpovské kšiltovky. Ti, kdo se jimi ještě nedávno okázale hlásili, by se dnes měli stydět,“ uvedl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

Grónskou vlajku si vyvěšují lidé i na balkonech. (14. ledna 2026)
Uměle vytvořená fotografie: americký prezident Donald Trump s vlajkou USA v Grónsku. Spolu s ním jsou patrně viceprezident J. D. Vance a ministr zahraničí Marco Rubio. (20. ledna 2026)
Loď HDMS Vaedderen dánského námořnictva vyplouvá z Nuuku. (18. ledna 2026)
Dánští vojáci po příjezdu do přístavu v Nuuku v Grónsku. (18. ledna 2026)
