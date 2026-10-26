V pátek Sněmovna otevřela zrušení koncesionářských poplatků. Jednání provázela řada nestandardních situací. Vy funkci poslance vykonáváte podruhé. Zažil jste v minulosti něco podobného?
Byl jsem členem Parlamentu v letech 2006 až 2010. Musím říct, že projednávání některých zákonů bylo náročné, někdy i přes noc. Vzpomínám si třeba na zákon o církevních restitucích, zákon o regulačních poplatcích ve zdravotnictví či jednání o radaru v Brdech.
Faktem ale je, že tehdy Sněmovna fungovala jinak, byla tam i jiná atmosféra. Koalice s opozicí se dokázala rozumně dohodnout. Byť jsme tam v noci utíkali z kanceláří hlasovat. Mám pocit, že za tu dobu, co jsem měl tři volební období pauzu, tak si tam poslanci strašně ublížili a nemohou si to zapomenout. Opozice z mého pohledu Sněmovnu až na světlé výjimky permanentně blokuje.
Myslím si, že je důležité, aby se ta debata otevřela a aby nezaznívaly mýty o tom, že je to nějaký souboj o demokracii.