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Šťastný o poplatcích: Opozice slibovala vládě peklo, média omezovat nechceme

Josef Dyntr
Tereza Tykalová
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  17:55

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Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a Rozhlas, proběhla tisková konference. Na snímku ministr pro sport a prevenci zdraví Boris Šťastný (Motoristé). (15. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vládní koalice nečekaně v pátek předřadila bod o zrušení televizních a rozhlasových poplatků kvůli tomu, že jí opozice slibovala obstrukce a „peklo“, říká ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé sobě). V rozhovoru pro iDNES Premium vysvětluje, jaké další důvody k tomu vládu vedly a jak bude dále postupovat při schvalování mediálního zákona.

V pátek Sněmovna otevřela zrušení koncesionářských poplatků. Jednání provázela řada nestandardních situací. Vy funkci poslance vykonáváte podruhé. Zažil jste v minulosti něco podobného?
Byl jsem členem Parlamentu v letech 2006 až 2010. Musím říct, že projednávání některých zákonů bylo náročné, někdy i přes noc. Vzpomínám si třeba na zákon o církevních restitucích, zákon o regulačních poplatcích ve zdravotnictví či jednání o radaru v Brdech.

Faktem ale je, že tehdy Sněmovna fungovala jinak, byla tam i jiná atmosféra. Koalice s opozicí se dokázala rozumně dohodnout. Byť jsme tam v noci utíkali z kanceláří hlasovat. Mám pocit, že za tu dobu, co jsem měl tři volební období pauzu, tak si tam poslanci strašně ublížili a nemohou si to zapomenout. Opozice z mého pohledu Sněmovnu až na světlé výjimky permanentně blokuje.

Myslím si, že je důležité, aby se ta debata otevřela a aby nezaznívaly mýty o tom, že je to nějaký souboj o demokracii.

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