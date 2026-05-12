Nahnědlé divadlo, vadí opozici kritika sudetského sjezdu. Na jednání nepřijde

Autor:
  13:14
Zástupci opozice oznámili, že se ve čtvrtek nezúčastní bodu mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, v rámci kterého chce koalice řešit sjezd sudetských Němců v Brně. Opozice to označila za „nahnědlé divadlo“, kterému nebude dělat „stafáž“. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel a místopředseda KDU-ČSL František Talíř zároveň uvedli, že na sjezd do Brna pojedou.
Tisková konference Pirátské strany z Poslanecké sněmovny. Na snímku zleva Zdeněk Hřib. (16. dubna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Na této ostudě se podílet nebudeme,“ řekl na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně předseda ODS Martin Kupka.

„Je zcela zřejmé, že toto nahnědlé divadlo funguje jako kouřová clona,“ přidal se předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Podle něj se jen jedná o zakrývání dalších palčivějších problémů, které podle jeho slov trápí české občany.

Macinka ostře o sudetském sjezdu: Žádné smíření, němečtí politici si ho neužijí

Mluvil o „pokrytectví“ ze strany SPD, která proti sjezdu sudetských Němců bojuje nejhlasitěji. „Zatímco česká SPD se tváří, že chce chránit Benešovy dekrety, tak na půdě Evropského parlamentu sedí ve frakci se stranami, které je chtějí zrušit. Nechápu to pokrytectví, které tady předvádí,“ hřímal předseda Pirátů ve sněmovním atriu.

Předseda TOP 09 Havel i místopředseda KDU-ČSL Talíř zároveň uvedli, že se květnového sjezdu zúčastní.

Posselt: S dekrety nemohu souhlasit. Šéf sudetských Němců nejen o sjezdu v Brně

Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, bude poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno, který sudetské Němce do moravské metropole pozval. Poslanecká sněmovna zřejmě na ve čtvrtek při pokračování mimořádné schůze přijme usnesení, ve kterém chce, aby s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasila.

Dolní komora by podle návrhu také měla vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. O usnesení se bude po přerušení znovu jednat ve čtvrtek. Organizátoři už uvedli, že se sjezd uskuteční, ať budou poslanci hlasovat jakkoli. Podle zástupců opozice se tohoto hlasování nezúčastní žádný opoziční poslanec.

