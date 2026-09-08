„My to říkáme dlouhodobě. Andrej Babiš je ve střetu zájmů a poškozuje tak zájmy občanů naší země. Buď se musí opravdu vzdát svého podnikání, nebo ukončit svou politickou kariéru. Business a politiku nejde míchat dohromady,“ uvedl na sociální síti předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
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Babiš je v potenciálním střetu zájmů, řekl Brusel. Nezajímá, neřeším, reaguje premiér
Se závěrem Evropské komise souhlasí i bývalý premiér Petr Fiala za ODS, podle něhož je zřejmé, že Babiš svůj střet zájmů nevyřešil. „Obelhal prezidenta, parlament i svoje voliče! Premiér musí být schopen bez jakýchkoli pochybností hájit veřejný zájem. Pokud tento základní předpoklad nesplňuje, měl by rezignovat,“ reagoval.
K potenciálnímu střetu zájmů se vyjádřil i šéf ODS Martin Kupka. „Vypadá to, že se Andrej Babiš rozhodl podřídit zájmy státu Agrofertu,“ řekl na tiskové konferenci. Podle jeho slov nemá mít dotační predátor v roli premiéra volnou ruku k drancování země. ODS se i proto přidá k hlasování o nedůvěře vládě, kterou vyvolali zástupci KDU-ČSL.
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Babišovu vládu čeká hlasování o nedůvěře. Chtějí ho lidovci, ODS i TOP 09
Nedůvěru vládě plánují vyslovit i členové TOP 09. „Nechcete to položit nebo konečně vyřešit?“ vzkázal premiérovi předseda strany Matěj Ondřej Havel. Podle něj Babišovy problémy zatěžují občany a okupují mediální prostor, což odvádí pozornost od zásadních témat.
Obdobně se vyjádřil i lídr Pirátů Zdeněk Hřib. „Tato vláda neměla naši důvěru nikdy. Svolání mimořádné schůze rozhodně podporujeme, protože nekompetence, lži a podvody vládních politiků nesmí zůstat bez odezvy. Budeme požadovat, aby na programu byl i střet zájmů Andreje Babiše,“ napsal na sociální síti.
Podle bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše premiér obelhal prezidenta i národ slovy, že se nevratně zbaví Agrofertu. Svěřenský fond nestačí, situace je stejná jako do roku 2021, řekl Bartoš.