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Opozice oznámí postup proti snaze vládní koalice omezit prezidenta Pavla

Josef Kopecký
  10:45

Tisková konference opozice k vyslovení nedůvěry vládě. Předstoupili zástupci pěti stran - Vít Rakušan (Starostové), Zdeněk Hřib (Piráti), Martin Kupka (ODS), Jan Grolich (KDU-ČSL), Matěj Ondřej Havel (TOP09) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Poslanci opozičních stran představí společný postup proti návrhu zákona, který omezuje pravomoci prezidenta. Jde o to, že se vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě snaží vzít jednu z pravomocí prezidentovi Petru Pavlovi, aniž by to prosadila změnou Ústavy, k čemuž nemá dost hlasů. Koalice přehlasovalo Pavlovo veto ke služebnímu zákonu i k doprovodné novele.

Právě v této doprovodné novele poslanci ANO, SPD a Motoristů sobě na návrh Libora Vondráčka zvoleného za SPD přes veto Senátu i hlavy státu pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí českých stálých misí u mezinárodních organizací převedla z prezidenta na ministra zahraničních věcí.

Dvořák zákon označil za „lex pomsta“ Pavlovi

Za „lex pomsta“, konkrétně za snahu o odvetu vládní koalice Petru Pavlovi to při projednávání Pavlova veta označil místopředseda STAN Karel Dvořák. „Je to pomsta prezidentovi republiky za to, že nejmenoval Filipa Turka ministrem. Budeme se muset vydat do Brna,“ řekl Dvořák. V Brně sídlí Ústavní soud.

Koalice přehlasovala Pavla. Spor o jeho pravomoci i úředníky posoudí Ústavní soud

„Pokud chceme měnit ústavní rámec, musíme postupovat odpovídajícím způsobem, nikoliv prostřednictvím pozměňovacího návrhu k zákonu, který řeší jinou oblast,“ zdůraznil bývalý náměstek ministra spravedlnosti a první místopředseda STAN Dvořák.

„Je to přílepek, zákonem nepřímo novelizujete Ústavu, což je absurdní. A v zásadě je to přijímáno bez toho, že by autor uvedl důvody,“ řekl první místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Je to klukovina a skončí to zbytečně u Ústavního soudu,“ dodal místopředseda lidovců Václav Pláteník.

Proti tomu, že jde o pomstu za nejmenování čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka ministrem, se při přehlasování Pavlova veta ohradila poslankyně ANO Helena Válková.

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