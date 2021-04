Chybný krok, hodnotí vyhošťování Filip. Zbytek opozice vládu podporuje

Předseda ODS Petr Fiala by pokládal za neodpustitelné, pokud by ČR se zachovala jinak a bezdůvodné vypovězení 20 českých diplomatů ponechala bez reakce. „Je správné, že vláda přijala řešení, které jsme vůči Ruské federaci doporučovali a prosadili v Poslanecké sněmovně, a z nichž vyplývá, že jsme suverénní stát, pevně zakotvený v NATO a EU,“ napsal Fiala na Twitter. Není však podle něj jasné, proč Rusko dostalo na stažení diplomatů čas do konce května.

Postup vlády uvítal ve vyjádření zaslaném i předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Jako opozice ho podporujeme a jsme s ním v souladu. Byl to ostatně krok, na kterém se shodla Sněmovna i Senát,“ připomněl usnesení parlamentních komor.

Také šéf lidovců Marian Jurečka opatření podpořil. „Je to v této situaci nutný postup. Nyní je šance narovnat počty diplomatů a restartovat vzájemné vztahy. Lhůtu pro opuštění našeho území považuji vzhledem k okolnostem za příliš velkorysou,“ napsal Jurečka.

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan České televizi řekl, že vláda zvolila z jeho pohledu jediné možné řešení. „Měli jsme jakýsi den vyčkávání a já bych považoval za vyjádření slabosti, kdybychom nedostáli tomu, co bylo v tom ultimátu formulováno,“ připomněl středeční požadavek české diplomacie, aby Rusko do dnešních dvanácti hodin umožnilo návrat všech 20 vyhoštěných českých diplomatů, pokud chtělo předejít dalšímu českému kroku.

Podle předsedy hnutí SPD Tomia Okamury by ČR jako suverénní země měla v krizi s protistranou jednat. „Tak jak to dělají i ostatní západní demokratické země. Protože diplomacie se nedělá ultimáty, ale jednáním. Ultimáty nedosáhneme svých cílů, protože ultimátum v diplomacii znamená, že nechceme jednat ani o našich cílech a zájmech,“ uvedl. Pokud nebude v ČR ani Rusku funkční ambasáda a za Česko bude například o plynu či ropě jednat německý velvyslanec, je to špatně, dodal Okamura.

K rozhodnutí vlády je kritický Filip. „Považuji postup české vlády za chybný a diplomaticky nevhodný,“ konstatoval.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek dnes uvedl, že Česká republika zastropuje počet diplomatů na ruském velvyslanectví v Praze podle současného stavu na české ambasádě v Moskvě. Rozhodnutí je platné ode dneška, Rusko má na stažení pracovníků čas do konce května.