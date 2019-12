Pekarová nepřesvědčila. Opozice se nespojila k hlasování o nedůvěře vládě

14:42 , aktualizováno 14:42

Opozice v nejbližší době nevyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Uvažovalo se o tom poté, co do Česka dorazil audit Evropské komise na téma střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a co nejvyšší státní zástupce rozhodl, že bude pokračovat trestní stíhání předsedy vlády v případu Čapího hnízda.