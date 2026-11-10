„Máme premiéra, který se bojí jít v jeden z našich nejvýznamnějších svátků na Národní. Otřesná vizitka,“ řekl iDNES.cz předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle předsedy ODS Martina Kupky je rozhodnutí členů vlády odjet ze země právě v tento den „definicí zbabělosti a pokrytectví“.
Ani Havel, ani Kupka nepovažují návštěvu Izraele za dostatečné vysvětlení. „Nedovedu si představit, s kým a o čem bude premiér jednat v zemi, která ještě nemá sestavenou vládu. Prostě se tam jede schovat,“ řekl Kupka.
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V Izraeli se parlamentní volby konaly teprve nedávno. Prezident Jicchak Herzog pověřil před dvěma dny sestavením vlády Gadiho Eisenkota. Ten má podle tamní ústavy na sestavení kabinetu 28 dní, tedy i po skončení plánované návštěvy české delegace.
„Návštěva Izraele se jistě dala naplánovat mimo 17. listopad,“ uvedl Havel. Připomněl také, že Babiš v minulosti chodil „pokládat květiny na Národní třídu pod rouškou tmy jako zloděj“. V roce 2018 například premiér přišel na Národní třídu krátce po půlnoci.
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„U bývalého agenta StB mě to ale nepřekvapuje,“ dodal Havel. Do komunistické minulosti premiéra se opřel také Kupka, který připomněl i některá rozhodnutí současné vlády.
„Od člověka, který byl členem KSČ a ve svazcích StB je veden jako agent Bureš, se to dá čekat. Na Národní nebyl ani v listopadu 1989. Tehdy byl v Maroku. Neskutečná ostuda,“ kritizoval Kupka. „Co ale čekat od šéfa vlády, která na Korzo Národní nedala ani korunu, televizi a rozhlas likviduje ve 4:36 ráno?“ dodal ironicky.