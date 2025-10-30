Budoucí opozici vadí, že vládní poslanci podepíší dodatek ke koaliční smlouvě

Josef Kopecký
  16:13
Politiky současných vládních stran, budoucí opozice, rozzlobilo, že 108 poslanců příští koalice ANO, SPD a Motoristů sobě bude podepisovat dodatek ke koaliční smlouvě, kde se zavážou, že budou dodržovat vše, co z dokumentu vyplývá. Jako jeden z prvních se proti tomu ozval lidovec Jan Bartošek, který bude protikandidátem šéfa SPD Tomia Okamury při volbě šéfa Sněmovny.
„V pondělí slíbí na svou čest, že budou mandát vykonávat podle svého nejlepšího svědomí. A už ve středu je vlastní vedení donutí podepsat dokument, který je zbavuje svobody volby a může třeba jít i proti svědomí a cti mnohých z nich. Když svědomí ustoupí loajalitě, ztrácí se podstata svobody,“ napsal na sociální síti X Bartošek.

Reagoval na to, že první místopředseda ANO Karel Havlíček iDNES.cz řekl, co bude povinností poslanců nové vládní většiny.

108 poslanců ANO, SPD a Motoristů bude muset podepsat dodatek koaliční smlouvy

„Koaliční smlouvu podepisují předsedové stran a předsedové klubů. Poslanci podepisují dodatek, kde vyjadřují souhlas s textem koaliční smlouvy a zavazují se dodržovat vše co z koaliční smlouvy vyplývá,“ uvedl Havlíček.

„Máme připravenou koaliční smlouvu a tu podepíšeme. Její součástí je samozřejmě i tato personálie. Projednáme to na klubech a samozřejmě si věříme,“ řekla už den před tím, když vyjednavači ANO, SPD a Motoristů sobě dokončili smlouvu, k volbě šéfa Sněmovny místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Do volby koalice ANO, SPD a Motoristů postaví šéfa SPD Tomia Okamuru.

Koaliční poslanci smlouvu podepisovali už za Sobotkovy vlády

Podpis koaliční smlouvy poslanci není novinkou. Když vznikala na přelomu let 2013 a 2014 vláda Bohuslava Sobotky, podepisovali koaliční smlouvu poslanci ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Mezi nimi i Bartošek zvolený za lidovce v Jihočeském kraji. Jako poslední z lidovců tehdy smlouvu podepsal v lednu 2014 Vít Kaňkovský.

ANO, SPD a Motoristé mají koaliční smlouvu, Okamuru chtějí do čela Sněmovny

V polovině roku 2018 zase koaliční smlouvu podepisovalo všech patnáct poslanců sociální demokracie, když strana byla součástí vlády Andreje Babiše.

„Běžně se v koaliční smlouvě neuvádí konkrétní jména na konkrétní funkce. Nastupující koalice to ale udělala, aby měla jistotu, že i když pro některé poslance může být zvolení Tomia Okamury do čela Sněmovny proti jejich cti a svědomí, stejně pro něj nakonec zvednou ruku. Je nutné upozornit, že právě na čest a svědomí budou poslanci v pondělí přísahat,“ uvedl pro iDNES.cz Bartošek.

Motoristé nehledají náhradu za Filipa Turka, to nejde, prohlásil Macinka

„Jen suše dodávám, že to je v rozporu s Ústavou,“ napsal k tomu, že poslance nové vládní většiny čeká podpis dodatku ke koaliční smlouvě, bývalý poslanec Ivo Vondrák, který se v minulém volebním období po volbě prezidenta rozešel s hnutím ANO.

„Takový závazek je sice možné formálně učinit, ale právně je bezvýznamný. Podle Ústavy totiž poslanec hlasuje výhradně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Navíc je hlasování tajné, takže není možné ověřit ani kontrolovat, jak jednotliví poslanci skutečně hlasovali. Již příští týden to vypukne,“ uvedl na X Martin Dvořák, ministr pro evropské záležitosti končící vlády Petra Fialy.

V minulém volebním období podle poslance Pirátů, dříve šéfa strany Ivana Bartoše, poslanci koaliční smlouvu, ani její část podepisovat nemuseli.

