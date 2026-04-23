STAN svolal jednání s šéfy televize a rozhlasu, pozval i koalici. Klempíř nedorazí

Tereza Krocová
  12:39aktualizováno  12:46
Opoziční Starostové a nezávislí (STAN) svolali na čtvrtek odpoledne do Sněmovny jednání všech sněmovních stran s řediteli České televize a Českého rozhlasu Hynkem Chudárkem a René Zavoralem. Zaměřeno bude na změny ve veřejnoprávních médiích. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) nedorazí.
Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku hovoří Michaela Šebelová. (24. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Jsem dnes na dlouho předem plánovaných výjezdech, které trvají až do večera a nestihnu to,“ uvedl Klempíř ve čtvrtek pro iDNES.cz. Ve středu pro iDNES.cz tvrdil, že se o účasti poradí. Ministr minulý týden představil návrh, podle nějž veřejnoprávní média budou financována ze státního rozpočtu a bude na to pamatovat zvláštní kapitola ve státním rozpočtu.

Setkání se nezúčastní ani vicepremiér Karel Havlíček (ANO). „Ne, jednáme s nimi bez politických a mediálních gest,“ sdělil.

Perfektní zákony předkládá jen Bůh, říká ministr Klempíř. Bere vážně sílu ulice

Další zástupci vládní koalice zatím na dotaz redakce nereagovali. Premiér Andrej Babiš (ANO) odpoledne odlétá na neformální summit na Kypr.

Svou účast skrze tiskovou mluvčí Českého rozhlasu potvrdil generální ředitel René Zavoral.

„Chceme, aby proběhla skutečně konstruktivní diskuse o dopadech vládní i poslanecké novely na fungování médií veřejné služby. Tímto jednáním suplujeme to, na co se vládní koalice vykašlala,“ uvedl předseda Starostů Vít Rakušan.

Česká televize má podle návrhu dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle Klempíře dostat 2,07 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy. Podle představ koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by tak měla obě veřejnoprávní média vyjít s menší částkou. ČT chce od příštího roku vláda vzít zhruba miliardu a Českému rozhlasu přibližně 400 milionů korun.

Stávková pohotovost i protesty studentů

Odbory ČRo i ČT a iniciativa pracovníků Veřejnoprávně ve středu vyhlásily kvůli chystanému zákonu o médiích veřejné služby časově neomezenou stávkovou pohotovost. Podle nich by návrh zákona i poslanecký návrh vedly k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění. Obě média by nebyla schopna naplňovat své poslání, uvedli zástupci odborů a iniciativy. Řekli, že pokud by nastala stávka, veřejnou službu by to neomezilo.

Stávkovou pohotovost vyhlásila i televize. ČT nedáme, skandovali pracovníci

Podporu veřejnoprávním médiím vyjádřili i studenti, kteří napříč Českem ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médií veřejné služby. V Praze, kde se konala hlavní demonstrace, pochod odstartoval z náměstí Jana Palacha. Studenti došli až na Maltézské náměstí k sídlu ministerstva kultury, kde skandovali „otevřete okna“, bouchali také na dveře resortu.

Iniciativa Média nedáme!, která demonstrace organizovala, uvedla, že se do akce se zapojilo více než 220 škol napříč Českem. Počet protestujících na náměstí Jana Palacha organizátoři odhadli na 5 tisíc studentů. Na školách napříč ČR pak podle iniciativy protestovalo kolem 17 tisíců studentů.

„Perfektní zákony předkládá jen bůh“

Klempíř však nepočítá s tím, že by kvůli protestům stáhl návrh zákona o médiích veřejné služby. „Perfektní zákony předkládá jenom Bůh,“ řekl.

Kvůli navázání rozpočtu veřejnoprávních médií na státní rozpočet se ve středu na Úřadu vlády sešel také šéf ČT Hynek Chudárek s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Babiš slíbil vznik pracovní skupiny, nezávislost ohrožena není, řekl šéf ČT

Chudárek po jednání řekl, že vládní návrh zákona čekají zásadní úpravy. Babiš plánuje vznik pracovní skupiny. „Já si myslím, že nezávislost České televize ohrožena není a od toho je tam management, abychom toto uhájili,“ dodal ředitel ČT.

Babiš se proti vyhlášení stávkové pohotovosti v obou veřejnoprávních médiích ohradil. „Považuji to za zbytečné, protože jsem měl pocit, že jsme se s panem ředitelem domluvili,“ reagoval po jednání s Chudárkem premiér. Podobně se vyjádřil i o studentských protestech a ohradil se vůči tvrzení, že by svými kroky vláda útočila na nezávislost dotyčných institucí.

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

23. dubna 2026  13:05

Osm z deseti Čechů trápí psychické potíže, zjistil průzkum. Pomoc vyhledá málokdo

ilustrační snímek

Osm z deseti Čechů zažilo nebo zažívá psychické potíže, které je omezují a zasahují do jejich běžného fungování. Odbornou pomoc přitom vyhledá zhruba čtvrtina lidí, čtyřicet procent si své duševní...

23. dubna 2026  12:57

OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů

Ražba tunelu a nové stanice metra D Pankrác. (23. dubna 2026)

Na prvním úseku metra D finišují poslední ražby. Aktuálně se dokončuje výrub jádra budoucí stanice Pankrác D. Razicí práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce, zbývá dorazit část dna stanice....

23. dubna 2026  12:54

STAN svolal jednání s šéfy televize a rozhlasu, pozval i koalici. Klempíř nedorazí

Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku hovoří Michaela...

Opoziční Starostové a nezávislí (STAN) svolali na čtvrtek odpoledne do Sněmovny jednání všech sněmovních stran s řediteli České televize a Českého rozhlasu Hynkem Chudárkem a René Zavoralem. Zaměřeno...

23. dubna 2026  12:39,  aktualizováno  12:46

Nájemná vražda manželky. Soud rozhoduje o muži, který si ji podle obžaloby objednal

U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy...

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové plánuje ve čtvrtek závěrečné řeči a vynesení rozsudku v případu nájemné vraždy devětačtyřicetileté ženy, kterou si podle spisu objednal její manžel...

23. dubna 2026  9:23,  aktualizováno  12:39

Ať už je pátek! V novém klipu Marka Ztraceného pobaví i Petr Čtvrtníček

Marek Ztracený

„Ty vole, ať už je pátek.“ Věta, kterou si během pracovního týdne v duchu opakuje téměř každý, se stala inspirací nové písně Marka Ztraceného. Ten se po delší odmlce vrací s novým singlem Modlitba za...

23. dubna 2026  12:39

Sídlo u komunistů, dotace na projekty. Jak se kritizovaný svaz vrátil na ministerstvo

Premium
Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička na snímku z roku...

Český svaz bojovníků za svobodu se po odmlce vrátil na ministerstvo obrany. Redakce iDNES.cz zjišťovala podrobnosti ohledně obnovení spolupráce. Představitelé obou institucí společně plánují pietní...

23. dubna 2026  12:30

Metry od tragédie. Dron kroužil kolem heliportu a ohrožoval vrtulník záchranářů

Dron kroužil kolem heliportu a ohrožoval vrtulník.

Neznámý dron ohrožoval ve středu odpoledne vrtulník, který se chystal vzlétnout z nemocnice v Liberci. Od stroje se pohyboval několik metrů. Šokovaní záchranáři hovoří o bezohlednosti nejvyššího...

23. dubna 2026  12:23

Dynastie Přemyslovců. Národní muzeum představí příběhy českých knížat i králů

Koruna královen. Součást Pokladu ze Slezské Středy v Polsku je vystavena v...

Největší příběhy a poklady Přemyslovců představí výstava Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba. Výjimečné exponáty, zapůjčené do muzea z několika zemí, oživují dramatický příběh dynastie,...

23. dubna 2026  12:20

Poslanci podpořili návrh, který zpřísní podmínky pro spotřebitelské úvěry

Jednání Poslanecké sněmovny (11. listopadu 2025)

Poslanci podpořili v prvním čtení návrh, který zpřísní podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr a reklama na tyto půjčky by nesměla...

23. dubna 2026,  aktualizováno  12:14

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Slovensko hlásí obnovení dodávek ropy Družbou. Přerušily se koncem ledna

Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková (20. ledna 2025)

Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny přes Ukrajinu na Slovensko a do...

23. dubna 2026  11:58

Odvolejte Klempíře a stáhněte ten paskvil, vyzývá Babiše expremiér Fiala

Odvolejte Klempíře a stáhněte ten paskvil, vyzývá Babiše bývalý premiér Fiala

S výzvou, aby z vlády odvolal ministra kultury za Motoristy sobě Oto Klempíře a stáhl návrh zákona o médiích veřejné služby, který počítá se zrušením poplatků České televizi a Českému rozhlasu, se na...

23. dubna 2026  11:13,  aktualizováno  11:35

