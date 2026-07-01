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Opozice jednala s řediteli ČT a rozhlasu. Nechce připustit změnu financování

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Aktualizujeme   16:45

Schůzka sněmovních stran svolaná hnutím Starostové a nezávislí (STAN) k budoucnosti veřejnoprávních médií. Dorazili ředitelé České televize a Českého rozhlasu, pozvání dostali i zástupci prezidentské kanceláře či Senátu. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Pět opozičních stran ve Sněmovně jednalo se řediteli veřejnoprávních médií - Českého rozhlasu René Zavoralem a České televize Hynkem Chudárkem. „Výstup schůzky je ten, že jako opozice odmítáme jakoukoli změnu systému financování veřejnoprávních médií. Nechceme přistupovat na žádné kompromisy. My tady nelicitujeme o nějakých částkách,“ řekl Vít Rakušan, předseda STAN, které schůzku iniciovalo.

Zúčastnili se jí i zástupci Kanceláře prezidenta republiky, zato žádný zástupce vládní koalice. „Je těch schůzek nějak moc,“ řekl k tomu novinářům poslanec za SPD Libor Vondráček.

„My níže podepsaní zástupci parlamentních stran za prvé, odmítáme změnu financování veřejnoprávních médií, protože současný model považujeme za funkční a zaručující nezávislost a předvídatelnost financování obou médií. Za druhé podporujeme zachování současné šíře služeb, kterou veřejnoprávní média dnes poskytují. Za třetí, vyzýváme ministra kultury, aby svolal jednání všech parlamentních stran a ředitelů veřejnoprávních médií. A konečně za čtvrté, vyzýváme vládu České republiky, aby zveřejnila všechny podklady a analýzy, ze kterých vycházela při tvorbě svého legislativního návrhu,“ přečetl společné prohlášení opozičních stran Jan Lacina z hnutí STAN.

Předseda ODS Martik Kupka řekl iDNES.cz, že schůzka měla smysl, i když na ni nedorazili zástupci vlády. Opozice se ujistila, že rozhodně nevyklidí pole. „A to my rozhodně neuděláme,“ prohlásil Kupka.

Trochu to připomíná hokejový zápas, před kterým se hráči povzbuzují. „Poklepali jsme se po betonech, jenomže my se někdy taky po těch betonech poklepat musíme, abych zachoval hokejovou terminologii. Navíc musíme se taky někdy sladit na společných postupech,“ řekl Kupka.

Tlak na vládní koalici, která chce zrušit koncesionářské poplatky a převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet, není podle něj zbytečný. „Vzdali volbu Matochy, vzdali volbu Bradáče, zabili původní návrh Klempíře, protože byl úplně neuvěřitelně blbý. Budeme pracovat na opravdu totálním rozbití toho aktuálního, protože k tomu jsou právní důvody,“ řekl iDNES.cz Kupka.

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