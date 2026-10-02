Výsledek byl předem daný. Opozice má jen 92 poslanců, ale devět jich bylo omluveno a z řad vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se k opozici žádný z vládních poslanců nepřidal. Podle slov předsedy ODS Martina Kupky však bylo nutné vládu konfrontovat s tím, že neplní své sliby.
Ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) ale míní, že schůze byla svolána pouze z důvodu předvolební kampaně. „Samozřejmě, to byl ten základní zájem, aby získali mediální prostor,“ řekla po hlasování. Debata před ním zabrala tři jednací dny a trvala přes 27 hodin čistého času.
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Z opozice chyběl pirátský poslanec Martin Šmída, Irena Ferčíková Konečná (Piráti/Zelení), Tom Philipp a Monika Brzesková (oba KDU-ČSL), Zdeňka Blišťanová z TOP 09 a také zástupci ODS: Libor Hoppe, Jan Bureš, Renáta Zajíčková a Zdeňka Němečková Crkvenjaš.
Zdravotní důvody a zahraniční cesty
„Nehledejte v tom nic zvláštního, jsem na zahraniční cestě, která byla dlouho plánovaná. Byl jsem celé tři dny v Poslanecké sněmovně a snažil jsem se na hlasování být. V 15 hodin jsem se omluvil, déle jsem čekat nemohl,“ napsal pro iDNES.cz člen dolní komory Philipp.
Při hlasování o nedůvěře vládě chyběla také Zajíčková z ODS, která tráví čas na služební cestě na Islandu, kde se chtěla inspirovat místním školním systémem. „Na studijní cestě po Islandu mě nejvíce zaujala odvaha k radikálním strukturálním změnám. Můžeme mít sebelepší učitele, ale pokud máme zastaralou architekturu systému, výsledky se nedostaví,“ sdělila na svých sociálních sítích Zajíčková, která je členkou sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport.
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V zahraničí byla také Ferčíková Konečná. Ve Štrasburku pořádala diskusi k tématu digitální deprese. Ferčíková Konečná je také členkou stálé delegace Sněmovny při Radě Evropy. „Záleželo na mně několik lidí, kteří by museli rušit letenky a své plány,“ řekla k absenci u hlasování pro iDNES.cz.
Pirátský poslanec Šmída se omluvil kvůli rodinným důvodům, Jan Bureš z ODS ze zdravotních. „Měl jsem dlouhodobě plánované vyšetření, které nebylo možné přesunout. Z časových důvodů jsem se následně nestihl vrátit do Prahy tak, abych se hlasování mohl zúčastnit,“ uvedl.
Redakce iDNES.cz oslovila i zbylé nepřítomné poslance opozice, do vydání článku odpovědi nepřišly.
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Schůzi k nedůvěře uzmula vláda opozici. Krást nemám zapotřebí, řekl Babiš
Ačkoliv opozice už před hlasováním věděla, že dostatek hlasů nemá a musela se spoléhat na pomoc koaličních poslanců, šéf ODS Kupka se snažil vysvětlit, proč bylo důležité schůzi, trvající nakonec tři dny, svolat.
„Důvod první – rozpočtový Armagedon. Druhým je střet zájmů Andreje Babiše a to, že zájmy státu ve skutečnosti podřizuje svým vlastním ekonomickým zájmům. A třetím vážným důvodem jsou dennodenní útoky na všechny, které si neumíte podmanit nebo se podmanit nechtějí, ať jsou to soudy, neziskový sektor, nezávislé instituce, ať jsou to veřejnoprávní média,“ řekl Kupka.