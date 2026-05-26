Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zveřejněte nastavení fondu, do něhož jste vložil Agrofert, vyzývá Babiše opozice

Autor: ,
  13:39aktualizováno  14:07
Politici opozičních stran požadují, aby premiér Andrej Babiš zveřejnil nastavení svěřenského fondu, do kterého vložil společnost Agrofert, čímž se měl vyhnout střetu zájmů. Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky i dalších představitelů opozice ale šéf ANO zatím nevyřešil vůbec nic. Kupka řekl, že premiér je „ekonomickým parazitem na úkor českých daňových poplatníků“.
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (25. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě premiéra...
Matěj Ondřej Havel při zahájení předvolební kampaně TOP 09. (30. dubna 2026)
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...
11 fotografií

„Babišovo řešení je stále v rozporu se zákonem o střetu zájmů,“ prohlásil předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

Střet zájmů premiéra musí být podle něj vyřešen, nebo na tom bude Česká republika bita. Podle Pirátů by měl stát okamžitě přestat vyplácet dotace firmám spojeným s Babišem.

O dopisu, ze kterého vyplývá, že Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů na dotazy týkajících se Babišova střetu zájmů, v pondělí informoval server iRozhlas.cz. Brusel podle něj žádá odpovědi na další otázky, česká strana na to má měsíc. Evropská komise v dopise uvedla, že dokud nebude premiérův střet zájmů vyřešený, žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí.

Bývalý šéf Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že stát musí okamžitě přestat vyplácet dotace firmám spojeným s Babišem. „Bohužel se potvrzuje, před čím protikorupční experti a Piráti varovali, premiér Babiš nevyřešil zhola nic,“ uvedl. Podle něj hrozí, že veškeré dotace pro Agrofert nyní zaplatí občané skrz rozpočet ze svých daní.

„Budeme chtít vyjádření premiéra nebo ministra zemědělství, jak se k tomu on postaví,“ řekl šéf poslanců KDU-ČSL Marian Jurečka.

Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil střet zájmů. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) následně uvedl, že je řešení v souladu s národní i evropskou legislativou a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace.

Česko v půlce března odpovědělo vysoce postavenému úředníkovi Evropské komise Hugu Sobralovi na jeho dopis, v němž žádal ujištění, že je v ČR dodržována česká i evropská legislativa ke střetu zájmů. „Podotýkám však, že odpověď plně neřeší požadavky uvedené v naší předchozí korespondenci ze dne 10. února 2026. Stále je třeba objasnit některé záležitosti, jak je popsáno v níže uvedených oddílech,“ odpověděl minulý týden Sobral.

Evropská komise žádá právní posouzení fondu RSVP Trust a informace o společnostech SynBiol a Hartenberg Holding, které Babiš do fondu nevložil. V březnovém dopise Česko uvedlo, že fond RSVP Trust bude posouzen až v momentě, kdy nějaká z firem Agrofertu požádá o dotaci. Podle aktuálního dopisu Evropské komise to již učinila firma Kostelecké uzeniny.

Vstoupit do diskuse (74 příspěvků)

Majitel Slavie Tykač exkluzivně: o osudu Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Zveřejněte nastavení fondu, do něhož jste vložil Agrofert, vyzývá Babiše opozice

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Politici opozičních stran požadují, aby premiér Andrej Babiš zveřejnil nastavení svěřenského fondu, do kterého vložil společnost Agrofert, čímž se měl vyhnout střetu zájmů. Podle šéfa opoziční ODS...

26. května 2026  13:39,  aktualizováno  14:07

Poslanci sníží odvody OSVČ. ODS otočila, říká, že šlo o krvavý kompromis

Přímý přenos
Tisková konference klubu ODS. Na snímku Karel Haas a Martin Kupka. (5. března...

Sněmovna sníží sociální odvody pro osoby samostatně výdělečně činné, jak se dohodla vládní koalice. Poslanci návrh už jednou schválili, Senát jim ho ale vrátil. Je prakticky jisté, že návrh projde a...

26. května 2026,  aktualizováno  14:01

Čůrám zdravě! Kampaň na toaletách cílí na včasné odhalení rakoviny moči

ilustrační snímek

Čůrám zdravě! Tak zní slogan kampaně organizace Hlas onkologických pacientů. Nově míří na nejpříhodnější místa – toalety. Kampaň si klade za cíl osvětu v prevenci rakoviny moči, která ročně postihne...

26. května 2026  14:01

GLOSA: U mě pořád dobrý, hlásí Hřebejk. V knize však mohl promluvit podrobněji

Premium
Režisér Jan Hřebejk přichází do Rudolfina na poslední rozloučení s Jiřím...

Knižní rozhovor publicistky Veroniky Bednářové s režisérem Janem Hřebejkem U mě pořád dobrý je svižné, lehké a splavné čtení. Prozradí leccos o zákulisí natáčení diváckých hitů jako Šakalí léta,...

26. května 2026

Nám vozí mrzáky, jim drony. Ruští blogeři po úspěších Kyjeva „kňučí“, spílají Putinovi

Premium
Ukrajinský voják vysílá dron na ruské frontové pozice v Charkovském směru. (20....

Ruští váleční blogeři i vojáci začínají stále častěji připouštět ukrajinské vojenské úspěchy. Uvádějí, že Ukrajinci mají dronovou převahu, a kriticky se vyjadřují ke schopnostem vlastní armády. Podle...

26. května 2026  13:53

Exposlanec Feri jde na svobodu, soud vyhověl žádosti o propuštění z vězení

Dominik Feri na cestě do jednací síně Okresního soudu v Teplicích před jednáním...

Bývalý poslanec Dominik Feri odsouzený ke třem letům odnětí svobody za dvě znásilnění a jeden pokus o něj opustí vězení. Okresní soud v Teplicích vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění....

26. května 2026  8:49,  aktualizováno  13:49

KFC v Česku dočasně zavřelo všechny své pobočky. Zavádí nová opatření

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Řetězec KFC v úterý dočasně uzavřel všech svých 140 restaurací. Pobočky zůstaly mimo provoz do 11 hodin. Po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a...

26. května 2026  9:19,  aktualizováno  13:39

Slon Jack ve zlínské zoo dlouho nezůstane. Před Ulu už smrtelně zranil jinou samici

Slon Jack způsobil smrt samice Ulu. Ve zlínské zoo nezůstane. (květen 2026)

Samec slona afrického, který ve zlínské zoologické zahradě v pátek zaútočil na slonici a usmrtil ji, v zoo už dlouho nezůstane. O jeho dalším osudu a umístění slona rozhodne komise odborníků. Zahrada...

26. května 2026  13:27

Ať Klempíř rezignuje, vyzval šéf TOP 09. Opozice požaduje i pád Mrázové

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel při projednávání státního rozpočtu na rok...

K rezignaci či odvolání ministra kultury za Motoristy sobě Oto Klempíře vyzval předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Chci jednoznačně vyzvat ministra Klempíře k rezignaci, nebo aby premiér...

26. května 2026  11:37,  aktualizováno  13:18

Zraněného pod hrází přehrady Les Království tentokrát oživovali marně

Les Království - dobře patrné přepadní otvory pod korunou hráze

Pod hrází přehrady Les Království na Trutnovsku v pondělí zemřel jednašedesátiletý muž. Patrně spadl dolů. Zdravotničtí záchranáři se ho pokusili resuscitovat, ale neúspěšně. Okolnosti úmrtí...

26. května 2026  13:14

2+1 v Kamenickém Šenově
2+1 v Kamenickém Šenově

Palackého, Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
2 199 000 Kč

Více z nabídky 108 335 nemovitostí

Když se komunisté hlásili k Masarykovi a podporovali živnosti. Jaké byly volby 1946

Premium
Kampaň. Na první volby si lidé v osvobozené republice museli počkat rok. Pak...

V posledních květnových dnech roku 1946 se tomu nešlo vyhnout. V kinech upozorňovaly na blížící se volby filmové týdeníky, na ulicích plakáty, oblepená byla nároží, lampy i tramvaje. Tehdejší...

26. května 2026

Tragédie v Táboře. Student zkolaboval před maturitou, už ho neoživili

ilustrační snímek

Táborští kriminalisté prověřují úmrtí mladého muže, ke kterému došlo v pondělí ráno u jedné ze školních budov ve městě. Student místní střední školy obchodu, služeb a řemesel zkolaboval před...

25. května 2026  14:11,  aktualizováno  26. 5. 12:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.