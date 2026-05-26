Zveřejněte nastavení fondu, do něhož jste vložil Agrofert, vyzývá Babiše opozice

„Babišovo řešení je stále v rozporu se zákonem o střetu zájmů,“ prohlásil předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Střet zájmů premiéra musí být podle něj vyřešen, nebo na tom bude Česká republika bita. Podle Pirátů by měl stát okamžitě přestat vyplácet dotace firmám spojeným s Babišem.
O dopisu, ze kterého vyplývá, že Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů na dotazy týkajících se Babišova střetu zájmů, v pondělí informoval server iRozhlas.cz. Brusel podle něj žádá odpovědi na další otázky, česká strana na to má měsíc. Evropská komise v dopise uvedla, že dokud nebude premiérův střet zájmů vyřešený, žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí.
Bývalý šéf Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že stát musí okamžitě přestat vyplácet dotace firmám spojeným s Babišem. „Bohužel se potvrzuje, před čím protikorupční experti a Piráti varovali, premiér Babiš nevyřešil zhola nic,“ uvedl. Podle něj hrozí, že veškeré dotace pro Agrofert nyní zaplatí občané skrz rozpočet ze svých daní.
„Budeme chtít vyjádření premiéra nebo ministra zemědělství, jak se k tomu on postaví,“ řekl šéf poslanců KDU-ČSL Marian Jurečka.
Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil střet zájmů. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) následně uvedl, že je řešení v souladu s národní i evropskou legislativou a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace.
Česko v půlce března odpovědělo vysoce postavenému úředníkovi Evropské komise Hugu Sobralovi na jeho dopis, v němž žádal ujištění, že je v ČR dodržována česká i evropská legislativa ke střetu zájmů. „Podotýkám však, že odpověď plně neřeší požadavky uvedené v naší předchozí korespondenci ze dne 10. února 2026. Stále je třeba objasnit některé záležitosti, jak je popsáno v níže uvedených oddílech,“ odpověděl minulý týden Sobral.
Evropská komise žádá právní posouzení fondu RSVP Trust a informace o společnostech SynBiol a Hartenberg Holding, které Babiš do fondu nevložil. V březnovém dopise Česko uvedlo, že fond RSVP Trust bude posouzen až v momentě, kdy nějaká z firem Agrofertu požádá o dotaci. Podle aktuálního dopisu Evropské komise to již učinila firma Kostelecké uzeniny.