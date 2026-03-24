Opozice chce jednat o plánu koalice rušit poplatky ČT a rozhlasu, řekl Jakob

Josef Kopecký
  11:31
Celá opozice jednotně navrhne, aby Sněmovna jednala o plánu vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě ohledně rušení poplatků u médií veřejné služby, oznámil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob před schůzí Sněmovny.

Poslanec Jan Jakob (TOP 09) hovoří na schůzi Poslanecké sněmovny, 30. ledna 2026, Praha. Vlevo je premiér Andrej Babiš (ANO). | foto: ČTK

„Co vláda dělá, je netransparentní a nebezpečné,“ řekl Jakob o návrhu koalice na částečné zrušení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu.

„Jsou pojistkou nezávislosti,“ uvedl Jakob o pravidelných měsíčních poplatcích s tím, že návrh koalice může skončit zestátněním médií veřejné služby.

Koalice chce zrychleně prosadit novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury navrhne zrušit poplatky například pro seniory nad 75 let. „Vrátíme se do roku 2024, před tím, než poplatky zvýšila bývalá Fialova vláda,“ řekl Okamura po pondělním koaličním jednání.

„To byl podraz pro občany i pro firmy,“ prohlásil předseda Sněmovny. Poplatky podle dohody vládní koalice mají být zrušeny i pro zdravotně postižené občany, pro děti a nezaopatřené mladé lidi do 26 let i pro firmy. Nyní je neplatí jen malé firmy do 24 zaměstnanců.

Zrušena bude podle dohody vládní koalice i ta část zákona, podle níž se poplatky mají automaticky zvyšovat v závislosti na míře inflace.

Mají na to právo, řekl Babiš k plné Letné. Poplatky pro ČT skončí v roce 2027

„Cíl je, aby byly zrušeny koncesionářské poplatky od ledna 2027,“ řekl premiér Andrej Babiš v úterý v rozhovoru pro Blesk.

Platí podle něj, že ministr kultury Oto Klempíř předloží zákon, který projde normálně standardně připomínkovým řízením. „Není to zestátnění. Vlastně dnes 17 nebo 18 členských států Evropské unie financuje veřejnoprávní média z rozpočtu,“ uvedl Babiš.

Jakob to pro iDNES.cz komentoval, že si rozhodně nemyslí, že by takový návrh, o němž mluví Babiš, parlamentem „prosvištěl“ tak rychle, aby mohl začít platit už od začátku roku 2027.

