Opona za 100 tisíc. Národní divadlo prodává původní výzdobu Státní opery

Portál Nabídka majetku státu spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Gesci úřadu má na starosti ministerstvo financí. Kromě pozemků či domů lze na portálu zakoupit i psy, knihy, páčidlo, housle, postarší elektroniku nebo třeba vybavení do domácnosti. Mnohdy se jedná o majetek, který propadl státu, a to hned několika způsoby. Zaprvé to jsou věci zabavené v souvislosti s trestným činem. Může jít o věci, kterými byl trestný čin přímo spáchán, tak i o ty, které byly ukradeny a následně policií zabaveny. Dalšími cestami jsou pozůstalosti po lidech nemajících žádné dědice nebo soudní úschova.