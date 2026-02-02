Policisté, právníci i dopravní experti nápad vítají – zejména proto, že věří, že to je účinná hrozba, která by spoustu lidí od pití před jízdou odradila.
V současné době sice zákon umožňuje zabavit auto řidiči, který řídil pod vlivem nějaké látky. Problém je však situace, kdy pachatel jede v autě, které oficiálně nevlastní – vůz je firemní nebo patří leasingové společnosti. A podle zkušeností to lidé zneužívají a jezdí v „cizím“ autě účelově.
Jednalo by se o trestní sankci, to znamená, že vozidlo by připadlo do vlastnictví státu.