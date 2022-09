Lékaři varují před opičími neštovicemi. Chtějí očkovat širší skupinu lidí

Infektologové chtějí zpřístupnit očkování proti opičím neštovicím ohroženým skupinám lidí. Vakcínu by podle nich měli dostat ti, kdo vedou rizikový způsob života, často střídají partnery a mají hodně sexuálních kontaktů.

Česko eviduje asi 66 případů opičích neštovic. V Evropě jde o zhruba 29 tisíc případů. 1 člověk v České republice s nemocí zemřel. Zdroj: Evropské centrum pro prevenci a léčbu nemocí (ECDC)

„V západní Evropě se očkují lidé, kteří měli v posledním roce diagnostikovanou pohlavně přenosnou nemoc nebo pravidelně chodí na prohlídky na kliniky sexuálního zdraví. Očkují se i jedinci, kteří berou antivirotika proti nákaze HIV,“ přiblížil primář Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice Aleš Chrdle cestu, kterou by se Česko mohlo vydat.

Tato skupina obyvatel je podle odborníků potenciálním zdrojem šíření infekce, proto je potřeba jí umožnit chránit se. „Očkování po setkání s nakaženým má smysl do čtyř dnů od kontaktu, později už ne,“ vysvětlil Milan Zlámal, primář Infekční kliniky ÚVN Praha.

Ministerstvo změny neplánuje

Ministr zdravotnictví však nyní nehodlá vakcíny zpřístupnit. „Skupina, u které výhody převažují, očkovaná je. U ostatních rizikových skupin ten benefit není zásadní,“ uvedl Válek a dodal, že při srovnání přínosů a rizik to nepovažuje za smysluplné a rozumné.

Podle Válka jsme již nyní ve vakcinaci trochu napřed oproti jiným zemím Evropské unie. Česko dostalo ze společného evropského nákupu dávky očkování pro 1400 lidí. „Světová zdravotnická organizace se shoduje s týmy odborníků, že ta vlna je za námi a klesá,“ poznamenal ministr.

Infektologové radí opičí neštovice nepodceňovat. Česko by podle nich mělo zajistit ještě další druh pomoci, a tou je dovoz antivirotických léků. Přípravek v České republice zatím není registrovaný ani dostupný.

„Většina onemocnění opičími neštovicemi v Česku má lehčí průběh, nicméně v Evropě už jsou hlášena úmrtí. Přestože se virus nezdá být příliš nebezpečný, stále je to příbuzný viru pravých neštovic, a ty nebezpečné byly,“ vysvětlil Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.

Žádná objednávka antivirotik se však nyní nechystá. Pokud by se dovoz řešil, bylo by to podle ministra Válka plošně na poli Evropské unie. „Podle mých informací se zatím nic takového nepřipravuje,“ uvedl.

Primář Dlouhý v reakci na Válkova slova uvedl, že infektologové budou s ministerstvem zdravotnictví dále jednat a budou se ho snažit přesvědčit o významu rozšíření očkování i nákupu antivirotika.

Česko tento týden nahlásilo do evropských statistik první úmrtí nakaženého. První případy nákazy se v Česku objevily na konci května. Podle dat ministerstva zdravotnictví bylo dosud 52 případů v Praze a 14 v sedmi dalších krajích. Většina nakažených byli muži ve věku 15 až 49 let.