„Byť si obviněné byly vědomy nedobrého stavu zůstavitelky, narušení jejích schopností rozpoznávat, ovládat a chápat či posoudit následky a důsledky svého jednání, přiměly ji sepsat vlastnoruční závěť, kterou vydědila své potomky a veškerý svůj majetek odkázala vždy po jedné polovině oběma obviněným osobám,“ uvedl pro Novinky.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.
Žena skutečně vydědila své dva syny a rozsáhlý majetek odkázala z poloviny Beňačkové a z poloviny druhé obžalované, podnikatelce. Krátce poté zemřela. Soud už v roce 2019 rozhodl, že vzhledem ke zdravotnímu stavu seniorky v době sepsání závěti je dokument neplatný. Dědici by tak podle zákona měli být její synové.
Letos v březnu byla Beňačková i druhá žena obžalována. Hlavní líčení zatím nezačalo. „Obžalobu Městský soud v Praze obdržel 24. března a dosud nebyla doručena obviněným. Pokud jde o aktuální procesní stav věci, jsou u spisu v současné době prováděny standardní úkony předvídané trestním řádem,“ sdělila serveru Novinky.cz mluvčí soudu Kateřina Eliášová.
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Na festivalu Petera Dvorského se loučí s kariérou Gabriela Beňačková
Podle deníku Blesk byl součástí sporné závěti také dům na Maltézském náměstí v centru Prahy nedaleko Karlova mostu, který pocházel z pozůstalosti po herečce Slávce Budínové.
Beňačková je držitelkou ceny Thálie a patří k nejznámějším českým operním pěvkyním. Působila v Národním divadle, kde ztvárnila například Libuši či Mařenku z Prodané nevěsty. Vystupovala také na řadě prestižních zahraničních scén.