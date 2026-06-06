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Pěvkyni Beňačkovou čeká soud. Viní ji z podvodu kvůli dědictví po herečce Budínové

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  9:51
Oceňovanou operní pěvkyni Gabrielu Beňačkovou čeká soud. Podle obžaloby se měla společně s další ženou vetřít do přízně nemocné dědičky více než stomilionového majetku po zesnulé herečce Slávce Budínové. Následně ji podle žalobců přiměly sepsat závěť ve svůj prospěch. V případě prokázání viny hrozí Beňačkové až deset let vězení.
Sopranistka Gabriela Beňačková

Sopranistka Gabriela Beňačková | foto: Relative PR

Legendární Zdenka Procházková předává celoživotní Thálii operní legendě...
Legendární Zdenka Procházková předává celoživotní Thálii operní legendě...
Jakub Pustina na koncertě vedle Gabriely Beňačkové, proslulé operní pěvkyně....
Sopranistka Gabriela Beňačková, mezzosopranistka Ester Pavlů a tenorista Jakub...
13 fotografií

„Byť si obviněné byly vědomy nedobrého stavu zůstavitelky, narušení jejích schopností rozpoznávat, ovládat a chápat či posoudit následky a důsledky svého jednání, přiměly ji sepsat vlastnoruční závěť, kterou vydědila své potomky a veškerý svůj majetek odkázala vždy po jedné polovině oběma obviněným osobám,“ uvedl pro Novinky.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Sopranistka Gabriela Beňačková
Legendární Zdenka Procházková předává celoživotní Thálii operní legendě Gabriele Beňačkové (5. října 2019).
Legendární Zdenka Procházková předává celoživotní Thálii operní legendě Gabriele Beňačkové (5. října 2019).
Jakub Pustina na koncertě vedle Gabriely Beňačkové, proslulé operní pěvkyně. Sopranistka Pustinu připravovala na roli Tristana.
13 fotografií

Žena skutečně vydědila své dva syny a rozsáhlý majetek odkázala z poloviny Beňačkové a z poloviny druhé obžalované, podnikatelce. Krátce poté zemřela. Soud už v roce 2019 rozhodl, že vzhledem ke zdravotnímu stavu seniorky v době sepsání závěti je dokument neplatný. Dědici by tak podle zákona měli být její synové.

Letos v březnu byla Beňačková i druhá žena obžalována. Hlavní líčení zatím nezačalo. „Obžalobu Městský soud v Praze obdržel 24. března a dosud nebyla doručena obviněným. Pokud jde o aktuální procesní stav věci, jsou u spisu v současné době prováděny standardní úkony předvídané trestním řádem,“ sdělila serveru Novinky.cz mluvčí soudu Kateřina Eliášová.

Na festivalu Petera Dvorského se loučí s kariérou Gabriela Beňačková

Podle deníku Blesk byl součástí sporné závěti také dům na Maltézském náměstí v centru Prahy nedaleko Karlova mostu, který pocházel z pozůstalosti po herečce Slávce Budínové.

Beňačková je držitelkou ceny Thálie a patří k nejznámějším českým operním pěvkyním. Působila v Národním divadle, kde ztvárnila například Libuši či Mařenku z Prodané nevěsty. Vystupovala také na řadě prestižních zahraničních scén.

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