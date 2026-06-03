Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) v roce 2024 postihla pooperační sepse 5 043 pacientů, což je 0,84 procenta z téměř 600 tisíc operovaných.
I když číslo podle něj v posledních letech klesá, v mezinárodním srovnání Česko pokulhává za vyspělými zeměmi a mělo by počty sepsí snížit zhruba na polovinu.
Z dat, která zveřejnilo ministerstvo společně s Kanceláří zdravotního pojištění, vyplývají značné rozdíly mezi regiony i nemocnicemi. Například z fakultních nemocnic na tom byla předloni nejlépe Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Pojišťovnám vykázala 0,35 procenta sepsí ze 17 181 operací. Nejhůř na tom byla Fakultní nemocnice Ostrava, která vykázala 1,31 procenta sepsí z 16 881 operací. Srovnání dat ale také ukázalo, že některá zařízení počty sepsí zřejmě nadsadila a pojišťovnám tak naúčtovala víc peněz, než měla.
|
Smrt neočkovaného dítěte na záškrt řeší policie i experti. Chtějí tvrdší postihy
Nesrovnalosti ve vykazování připustila i mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová. „Máme nastavené standardy péče jako ostatní nemocnice a počty sepsí se nám daří snižovat. Analýza našich dat ukázala, že jsme někdy vykázali chybně diagnózu při přijetí pacienta,“ říká Petlachová.
Po kontrole svých dat měla ostravská fakultní nemocnice okolo 0,7 procenta sepsí. Tedy téměř o polovinu méně, než evidovala Kancelář zdravotního pojištění, která vycházela z údajů pojišťoven. Co vysvětlovat měly i další nemocnice.
„Současný úhradový systém umožňuje nemocnicím získat od zdravotních pojišťoven více peněz za pacienty s pooperační sepsí než bez ní, což se liší od přístupu ve Spojených státech i v řadě dalších zemí. Zdejší poskytovatelé péče tak nejsou finančně motivováni k tomu, aby snižovali výskyt těchto komplikací. To je potřeba změnit,“ říká klinický expert Kanceláře zdravotního pojištění a poradce ministra Petr Čech.
Zveřejnění dat pomáhá
Ministerstvo zdravotnictví postupně zpřístupňuje data o nemocniční péči proto, aby se zlepšila její kvalita a ochrana pacientů.
Podle datového analytika Mariána Rybáře si od zveřejnění údajů o sepsi ministerstvo slibuje, že nemocnice změní svůj přístup. „Lépe zkontrolují data a budou přesněji vykazovat pooperační sepse. Zároveň je to donutí přehodnotit své klinické postupy. Vzniká přirozený tlak při srovnávání s ostatními,“ míní Rybář.
|
Konec papírování a běhání pro žádanky se blíží. Lékaře i pacienty čeká digitální éra
Ministr Adam Vojtěch upozornil, že pooperační sepse zatěžují pacienty i celý systém. „Nemocní lidé jsou dlouze hospitalizovaní, někdy řadu týdnů. Komplikace mohou jejich léčbu prodražit až o stovky tisíc korun. Proto je našim cílem snížit jejich počet zhruba na polovinu,“ říká Vojtěch.
Kromě dodržování hygienických standardů v nemocnicích k tomu má časem přispět i změna financování. „Do budoucna chceme platby od zdravotních pojišťoven nastavit tak, aby tyto komplikace, kterým lze zabránit, nemocnice nedostaly zaplacené,“ vysvětluje ministr.
Mnoha pooperačním sepsím se dá podle odborníků předejít. Prevencí je podle odborného garanta České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny Petra Smejkala například dezinfekce místa operace chlorhexidinem, holení pacienta holicími strojky místo žiletkami či včasné a správné podávání léků proti infekcím.
„U plánovaných operací je nutné dbát i na výživu pacienta a kompenzaci glykemie u diabetiků. Předem je také nutné zjistit, zda pacient nemá v těle některé nebezpečné bakterie, například zlatého stafylokoka,“ říká Smejkal.
Ani podle něj ale nelze zabránit všem sepsím. Nejčastěji se objevují u pacientů po rozsáhlých operacích tenkého a tlustého střeva, při kterých hrozí únik střevních bakterií.