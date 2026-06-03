Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tisíce pacientů trápí pooperační otrava krve. Ministerstvo chce počty snížit

Ivana Lesková
  11:21
V Česku se každý rok přes pět tisíc pacientů po operaci potýká se sepsí. U této komplikace, lidově označované jako otrava krve, jde o závažnou reakci organismu na infekci, která může vést až k selhání orgánů a úmrtí. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo podrobná data s cílem situaci zlepšit a počty sepsí snížit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) v roce 2024 postihla pooperační sepse 5 043 pacientů, což je 0,84 procenta z téměř 600 tisíc operovaných.

I když číslo podle něj v posledních letech klesá, v mezinárodním srovnání Česko pokulhává za vyspělými zeměmi a mělo by počty sepsí snížit zhruba na polovinu.

Z dat, která zveřejnilo ministerstvo společně s Kanceláří zdravotního pojištění, vyplývají značné rozdíly mezi regiony i nemocnicemi. Například z fakultních nemocnic na tom byla předloni nejlépe Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Pojišťovnám vykázala 0,35 procenta sepsí ze 17 181 operací. Nejhůř na tom byla Fakultní nemocnice Ostrava, která vykázala 1,31 procenta sepsí z 16 881 operací. Srovnání dat ale také ukázalo, že některá zařízení počty sepsí zřejmě nadsadila a pojišťovnám tak naúčtovala víc peněz, než měla.

Smrt neočkovaného dítěte na záškrt řeší policie i experti. Chtějí tvrdší postihy

Nesrovnalosti ve vykazování připustila i mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová. „Máme nastavené standardy péče jako ostatní nemocnice a počty sepsí se nám daří snižovat. Analýza našich dat ukázala, že jsme někdy vykázali chybně diagnózu při přijetí pacienta,“ říká Petlachová.

Po kontrole svých dat měla ostravská fakultní nemocnice okolo 0,7 procenta sepsí. Tedy téměř o polovinu méně, než evidovala Kancelář zdravotního pojištění, která vycházela z údajů pojišťoven. Co vysvětlovat měly i další nemocnice.

Graf zachycuje počet sepsí dle typů operací.

„Současný úhradový systém umožňuje nemocnicím získat od zdravotních pojišťoven více peněz za pacienty s pooperační sepsí než bez ní, což se liší od přístupu ve Spojených státech i v řadě dalších zemí. Zdejší poskytovatelé péče tak nejsou finančně motivováni k tomu, aby snižovali výskyt těchto komplikací. To je potřeba změnit,“ říká klinický expert Kanceláře zdravotního pojištění a poradce ministra Petr Čech.

Zveřejnění dat pomáhá

Ministerstvo zdravotnictví postupně zpřístupňuje data o nemocniční péči proto, aby se zlepšila její kvalita a ochrana pacientů.

Podle datového analytika Mariána Rybáře si od zveřejnění údajů o sepsi ministerstvo slibuje, že nemocnice změní svůj přístup. „Lépe zkontrolují data a budou přesněji vykazovat pooperační sepse. Zároveň je to donutí přehodnotit své klinické postupy. Vzniká přirozený tlak při srovnávání s ostatními,“ míní Rybář.

Konec papírování a běhání pro žádanky se blíží. Lékaře i pacienty čeká digitální éra

Ministr Adam Vojtěch upozornil, že pooperační sepse zatěžují pacienty i celý systém. „Nemocní lidé jsou dlouze hospitalizovaní, někdy řadu týdnů. Komplikace mohou jejich léčbu prodražit až o stovky tisíc korun. Proto je našim cílem snížit jejich počet zhruba na polovinu,“ říká Vojtěch.

Kromě dodržování hygienických standardů v nemocnicích k tomu má časem přispět i změna financování. „Do budoucna chceme platby od zdravotních pojišťoven nastavit tak, aby tyto komplikace, kterým lze zabránit, nemocnice nedostaly zaplacené,“ vysvětluje ministr.

Mnoha pooperačním sepsím se dá podle odborníků předejít. Prevencí je podle odborného garanta České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny Petra Smejkala například dezinfekce místa operace chlorhexidinem, holení pacienta holicími strojky místo žiletkami či včasné a správné podávání léků proti infekcím.

Graf zachycuje počet sepsí dle typů operací.

„U plánovaných operací je nutné dbát i na výživu pacienta a kompenzaci glykemie u diabetiků. Předem je také nutné zjistit, zda pacient nemá v těle některé nebezpečné bakterie, například zlatého stafylokoka,“ říká Smejkal.

Ani podle něj ale nelze zabránit všem sepsím. Nejčastěji se objevují u pacientů po rozsáhlých operacích tenkého a tlustého střeva, při kterých hrozí únik střevních bakterií.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Jatka, nebo tradice? Na Faerech zabili za jediný den 700 kytovců, zadrželi Čecha

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a...

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...

OBRAZEM: Stavba D3 už je u rakouské hranice, silničáři úsek otevřou v srpnu

Stavba dálnice D3 (1. června 2026).

V srpnu bude dokončená další část jihočeské dálnice D3, konkrétně mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Vzniká přestavbou dosavadní silnice I/3. Úsek má celkovou délku 3,5 kilometru. Součástí stavby je...

Ztrátou bydlení je ohroženo 1,6 milionu lidí, tvrdí Piráti. Pomohou úřady práce?

Přímý přenos
Na řádné schůzi Sněmovny by poslanci mohli mimo jiné schvalovat návrh, který...

Přesun části pravomocí týkajících se pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce znovu projednávají poslanci. Jednání o novele zákona o podpoře bydlení minulý týden přerušili. Opozice...

3. června 2026,  aktualizováno  11:25

Tisíce pacientů trápí pooperační otrava krve. Ministerstvo chce počty snížit

Ilustrační snímek

V Česku se každý rok přes pět tisíc pacientů po operaci potýká se sepsí. U této komplikace, lidově označované jako otrava krve, jde o závažnou reakci organismu na infekci, která může vést až k...

3. června 2026  11:21

Desítky policistů a vrtulník hledají v Brně zmizelou ženu. Má výrazné červené brýle

Policie vyhlásila pátrání po pohřešované Jitce B. (3. června 2026)

Policie pátrá po pohřešované osmapadesátileté Jitce Blažkové z Brna, nepodala o sobě žádnou zprávu. Žena má podle policistů psychické potíže a mají obavy o její bezpečí. Od úterního večera po ní...

3. června 2026  11:14

Při snížení rozpočtu o miliardu by ČT musela propustit až šestinu lidí, říká Fridrich

Volba generálního ředitele České televize, Milan Fridrich. (25. června 2025)

Česká televize by v případě snížení rozpočtu o zhruba miliardu korun, jak navrhuje vládní návrh od příštího roku, musela propustit přibližně 300 až 500 zaměstnanců. Na konferenci Digimedia to uvedl...

3. června 2026  11:12,  aktualizováno  11:14

Koalice má hotový návrh o referendu. K vyhlášení bude potřeba 300 tisíc podpisů

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr spravedlnosti...

Referendum bude možné vyhlásit na základě petice 300 tisíc lidí nebo návrhu Parlamentu. Aby bylo závazné, pro vítěznou odpověď bude muset hlasovat alespoň 35 procent oprávněných voličů, tedy zhruba...

3. června 2026  11:13

Řidič dluží na pokutách téměř čtvrt milionu. Policisté udělali rázné opatření

bodový systém policejní kontrola

Téměř 215 tisíc korun dluží na pokutách osmadvacetiletý motorista, kterého 31. května zastavili policisté v Karlových Varech. Vzhledem k tomu, že dluh odmítl na místě uhradit, nějakou dobu si...

3. června 2026  11:09

Meteorologové slibují deště s jedinou výjimkou. Na mapě je velké suché místo

Během středy a v noci na čtvrtek očekávají meteorologové intenzivní deště na...

Jedno velké suché místo ukazuje mapa Českého hydrometeorologického ústavu s úhrny srážek, které se čekají během středy a noci na čtvrtek. Nejvíc srážek spadne na severu a severovýchodě území, až...

3. června 2026  11:08

Nejsme ořezávátka, vzkázali adiktologové Babišovi. Brojí proti přesunu své agendy

Adiktologové stávkují kvůli přesunu agendy protidrogové politiky z Úřadu vlády....

Adiktologové na středeční tiskové konferenci varovali, že přesun protidrogové politiky z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví může oslabit koordinaci služeb i dostupnost péče pro lidi se...

3. června 2026  10:46,  aktualizováno  11:03

Video jako varování. Kurýra na koloběžce srazilo auto na místě pro přecházení

Jízda v místě pro přecházení se koloběžkáři vymstila, srazilo ho auto.

Městská policie v Plzni zveřejnila drsné video zachycující střet osobního auta s kurýrem na elektrokoloběžce. Nehoda se stala v centru města na místě pro přecházení před Velkou synagogou na Klatovské...

3. června 2026  10:58

Ukrajinci zasáhli autobus spojující Moskvu s Krymem, zabili sedm lidí, tvrdí Rusko

Při útoku ukrajinského dronu v Doněcké oblasti na autobus spojující Moskvu s...

Při útoku ukrajinského dronu v Ruskem okupované Doněcké oblasti na autobus spojující Moskvu s Krymem ve středu ráno zahynulo sedm lidí a 11 bylo zraněno, tvrdí tamní Ruskem dosazený gubernátor Denis...

3. června 2026  7:17,  aktualizováno  10:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Policie ani po roce neví, kdo byl mrtvý muž ve Svratce. Poznáte jeho oblečení?

Toto oblečení měl na sobě mrtvý muž, kterého objevil na konci loňského června...

Téměř rok už se brněnští kriminalisté neúspěšně pokoušejí ztotožnit tělo staršího muže nalezené v řece Svratce poblíž nákupního centra Avion Shopping Park. Mrtvolu objevil na konci loňského června...

3. června 2026  10:49

Seriál Harry Potter: kdy a kde bude mít premiéru, přehled herců a postav

Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)

HBO natáčí příběhy slavného kouzelníka Harryho Pottera jako seriál. První řada nabídne osm dílů a v ikonických rolích se představí nová generace herců. Kdy vyjde první epizoda a na koho se můžeme...

3. června 2026  10:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.