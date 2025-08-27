Unikátní operace v Motole. Chlapec má díky 3D tisku funkční lopatku

Unikátní úspěch si připsali lékaři z dětské ortopedie a traumatologie ve Fakultní nemocnici v Motole. Díky 3D tisku nahradili devítiletému chlapci celou lopatku, přišel o ni kvůli agresivnímu kostnímu nádoru. Unikátní zákrok umožnil chlapci zachovat plnou funkčnost celého ramenního kloubu. Takový výsledek byl dříve při podobné diagnóze téměř nemyslitelný.

Rentgenový snímek lopatky vytištěné pomocí 3D tisku | foto: FN Motol

Chlapec trpěl vzácným Ewingovým sarkomem lopatky, tedy agresivním kostním nádorem. Musel proto podstoupit chemoterapii, po které následovalo odstranění celé lopatky, části pažní kosti, i okolních zasažených měkkých tkání.

„Pouhé odstranění nádoru by znamenalo ztrátu stability ramene a výrazné omezení hybnosti i funkce celé paže,“ popisuje profesor Vojtěch Havlas, přednosta kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie v Motole. „Naším cílem bylo nejen nádor bezpečně a radikálně odstranit, ale také zachovat co nejvyšší kvalitu života pacientovi,“ dodává přednosta kliniky. Právě proto se lékaři rozhodli sáhnout ke složité cestě skrze 3D tisk.

Implantát byl zhotoven přesně podle zrcadlového obrazu zdravé lopatky a části pažní kosti. Svaly potřebné pro pohyb lopatky a ramene pak lékaři přišili pomocí speciálních stehů přímo k implantátu.

Chlapec díky unikátnímu zákroku může horní končetinu používat naprosto běžně a vést plnohodnotný život. „Dítě se po operaci zotavuje velmi dobře a má výbornou šanci na návrat k běžným aktivitám. Věříme, že tento přístup se v budoucnu stane standardem při léčbě podobně složitých případů, třebaže se jedná o jednotky případů v České republice“, komentoval úspěch Havlas.

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

