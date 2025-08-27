Unikátní operace v Motole. Chlapec má díky 3D tisku funkční lopatku

Chlapec trpěl vzácným Ewingovým sarkomem lopatky, tedy agresivním kostním nádorem. Musel proto podstoupit chemoterapii, po které následovalo odstranění celé lopatky, části pažní kosti, i okolních zasažených měkkých tkání.
Nemocnice v Liberci vytvoří kosti na míru pomocí 3D tisku, jako první v Česku
„Pouhé odstranění nádoru by znamenalo ztrátu stability ramene a výrazné omezení hybnosti i funkce celé paže,“ popisuje profesor Vojtěch Havlas, přednosta kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie v Motole. „Naším cílem bylo nejen nádor bezpečně a radikálně odstranit, ale také zachovat co nejvyšší kvalitu života pacientovi,“ dodává přednosta kliniky. Právě proto se lékaři rozhodli sáhnout ke složité cestě skrze 3D tisk.
Implantát byl zhotoven přesně podle zrcadlového obrazu zdravé lopatky a části pažní kosti. Svaly potřebné pro pohyb lopatky a ramene pak lékaři přišili pomocí speciálních stehů přímo k implantátu.
Chlapec díky unikátnímu zákroku může horní končetinu používat naprosto běžně a vést plnohodnotný život. „Dítě se po operaci zotavuje velmi dobře a má výbornou šanci na návrat k běžným aktivitám. Věříme, že tento přístup se v budoucnu stane standardem při léčbě podobně složitých případů, třebaže se jedná o jednotky případů v České republice“, komentoval úspěch Havlas.