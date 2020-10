Hřbitovy, kam míří masy hlavně seniorů, budou otevřené. Souhlasí i opozice

Vláda kvůli blížícímu se Svátku zesnulých ponechala výjimku v protiepidemických opatřeních i pro prodejny zahrádkářských potřeb. Podle ministra dopravy a průmyslu Karla Havlíčka by lidé měli mít možnost nakoupit si věci, které budou na návštěvu hrobů svých blízkých potřebovat.

Hřbitovy jsou přitom místem, na které se 2. listopadu vydá velké množství starších lidí, kteří jsou v souvislosti s nákazou koronavirem označováni jako ti nejrizikovější. Podle statistik umírají s covidem v 92,5 procenta případů lidé ve věku 65 let a výše. Redakce iDNES.cz oslovila ministra Havlíčka i s prosbou o komentář, reakci doposud neobdržela.

Návštěvníci by na hřbitovech neměli zapomínat na nařízená bezpečnostní opatření, dodržovat rozestupy a mít roušky. Podle opozičních politiků oslovených iDNES.cz by potom neměly návštěvy hrobů na Dušičky ničemu vadit.

„Myslím, že jsou lidé schopni zejména na hřbitovech dodržovat hygienická opatření, tudíž není nutné je uzavírat. Je důležité chránit své příbuzné, tudíž pokud pojedu na Dušičky se svou rodinou na hřbitov, tak musím zařídit, aby se všechna opatření dodržela. Podle mě to není zas tak složité,“ myslí si místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

I podle poslance za TOP 09 Miroslava Kalouska stačí, když budou lidé dodržovat pravidla rozestupů a roušek. „To lze i na hřbitově na Dušičky,“ řekl.

Byl by to zásah do duchovní zóny člověka

„Nejsem přesvědčen, že by toto opatření (zakázat vstup na hřbitovy, pozn. red.) čemukoliv pomohlo. Maximálně na nich nařídit roušky, ale jsem jednoznačně proti zákazu,“ tvrdí poslanec Marek Výborný z KDU-ČSL. Myslí si, že takový zásah do duchovní zóny člověka by byl nebezpečný a ohrožující.

Místopředseda Pirátů Vojtěch Pikal dodává že se navíc jedná o aktivitu, během které se lidé potkávají na čerstvém vzduchu. „Otázka je potom shromažďování v okolních zařízeních, jako doprava a tak dále,“ uvedl.

Jan Farský ze STAN nechtěl komentovat konkrétně případ hřbitovů. „Vláda dělá spoustu kosmetických opatření. Je obecně potřeba, aby byla o mnoho přísnější,“ řekl poslanec.

Hřbitovy by na Dušičky měly zůstat otevřené také podle předsedy Trikolory Václava Klause mladšího a poslance za KSČM Jiřího Dolejše.

Lidé nemají chodit jenom 2. listopadu

Správa pražských hřbitovů (SPH) vyzvala lidi, aby na hřbitovy letos nechodili pouze v den Památky zesnulých.

„Prosíme návštěvníky hřbitovů, aby pro návštěvy hřbitova a úpravu hrobů zvolili nejbližší pracovní dny a ideálně pak dopolední a časné odpolední hodiny,“ uvedla mluvčí SPH Oldřiška Dvořáčková. Cílem je to, aby se „návštěvnost rozložila a snížilo se tak riziko nákazy“, jak SPH informovala již dříve.

Pohřebiště v hlavním městě, o které se stará Správa pražských hřbitovů, budou do pondělí 2. listopadu otevřené do 18:00.

