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Opakování ročníku zvyšuje riziko, že žák školu nedokončí

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  14:04
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Opakování ročníku nevede ke zlepšení vzdělávání žáka, naopak hrozí, že dítě bude mít horší výsledky a negativní vztah ke škole. Zvyšuje také riziko předčasného odchodu ze vzdělávání. Celkový podíl žáků opakujících ročník v základních školách činil v tomto školním roce podle České školní inspekce 4,7 žáka na 1000 dětí.

Na středních školách je míra opakování ročníku dvakrát až třikrát vyšší, letos byl průměr 10,2 na 1 000 žáků, tedy asi procento.

Školy se při rozpoznávání školní neúspěšnosti zaměřují zejména na zhoršené výsledky a absenci, uvedl ve středu ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Často tak zachycují až situace, kdy se problémy už naplno projeví, nikoli jejich počáteční fáze. Mezi hlavní příčiny školní neúspěšnosti patří nízká motivace žáků, nepříznivé sociální zázemí a na středních školách také vysoká absence.

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V ZŠ je postup do vyššího ročníku po jednom opakování v daném stupni automatický, v SŠ na to není právní nárok.

Nejčastěji opakují žáci v ZŠ první a šestou třídu, tedy začátek školní docházky a přechod na druhý stupeň. Chlapci opakují ročník častěji než dívky. Zároveň je dlouhodobě vyšší podíl těchto dětí v Ústeckém či Karlovarském kraji, nejnižší je v Praze a Zlínském kraji.

Na středních školách je opakování ročníku jen jednou z forem školního neúspěchu, žáci často volí přestup do méně náročného oboru nebo ze vzdělávání zcela odcházejí. Z učňovských oborů odchází podle Zatloukala dříve asi 15 až 25 procent žáků, u maturitních oborů je to každý desátý žák. „To přináší výrazné ztráty z hlediska budoucího uplatnění, kvality života těch konkrétních žáků, ale také to přináší výrazné celospolečenské náklady,“ řekl.

Učitel žáky nemá šanci poznat

Jedním z důvodů, proč školy nevědí o problémech žáků dříve, je podle Zatloukala forma výuky. „Je to víceméně převažující jednostranná, jednosměrná komunikace, kdy žáci se nemají šanci a prostor významně projevovat, a to znamená vysílat i signály ve vztahu k učiteli. Učitel vlastně ty žáky kromě toho jejich prospěchu a nebo průběhu vzdělávání příliš nezná,“ řekl Zatloukal.

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Školy zároveň podle Zatloukala nabízí žákům podpůrná opatření ve chvíli, kdy se jejich výsledky zhoršují, například konzultace nebo doučování. Problém je podle Zatloukala ve vzájemném propojení opatření. Pokud škola například nabídne doučování s jiným učitelem, než který děti běžně učí, chybí podle Zatloukala vazba mezi žákem a vyučujícím. „Pak se to projevuje třeba tím, že školy nabízí konzultace, nabízí doučování, ale tam ti žáci nechodí,“ řekl.

Včasnému rozpoznávání žáků, kterým hrozí neúspěch, by podle Zatloukala pomohlo více zapojovat děti do interakce mezi učitelem a třídou. Zároveň by se školy neměly soustředit jen na známky, ale také na změnu chování, motivace či to, zda mají děti vypracované úkoly a nosí pomůcky. Důležitá je podle Zatloukala i role třídních učitelů.

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