Jmenuje se Veronika, je jí pětadvacet let a je tak pohledná, že je zvyklá, že s ní denně někdo flirtuje. Před třemi lety se rozhodla, že na tom začne vydělávat – přes platformu pro dospělé známou jako OnlyFans, kde fanouškům, kteří si zaplatili, nahrávala různé lehce erotické fotky.
Po pár měsících mladou ženu oslovila „agentura“, že jí bude profil spravovat. Nakonec jí ale brali polovinu výdělku a nutili, aby fotila stále „ostřejší“, tedy vyloženě pornografické fotky.
Já jsem tam odevzdávala čtyřicet procent výdělku, mně se agentura starala kompletně o sítě, komunikovala s fanoušky a psala i více osobně těm, kteří více zaplatili.