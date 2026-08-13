Na online platformě OnlyFans začínala jako umělkyně a fotografka. Její fanoušci ale požadovali něco explicitnějšího. Posléze se tak stala modelkou, která svým odběratelům poskytuje erotický, až lehce pornografický obsah, jakým jsou nahé fotografie či videa. S klienty také pravidelně komunikuje o intimnostech prostřednictvím zpráv přímo přes platformu.
Se svým podnikáním je spokojená, avšak erotickou síť kritizuje jako problematické a nekontrolované prostředí, kde dochází k neetickým, až přímo zločinným praktikám.
Většina holek podle mě ani neví, že si mají něco zakládat kvůli daním. Agentury vám k tomu nic neřeknou, v tomhle jsou všichni proti vám.