První máj má v Česku hned několik významů. Vedle toho, že jde o Svátek práce, je dlouhodobě vnímán především jako svátek lásky a jara. První květnový den však zdaleka není jen o lásce, ale i o lidových tradicích.
V mnoha městech se dodnes staví májky a pořádají folklórní slavnosti, lidé se společně setkávají u hudby a dobrého jídla. Vedle oslav se konají také demonstrace či různé politické akce.
Hudba, jídlo i politické debaty
Na Střelecký ostrov v Praze mají v 9:00 dorazit zástupci KSČM. K nim se mají poté přidat i Mladí sociální demokraté. Od 10:00 je na místě nahlášen anarchistický piknik.
Oslavy Svátku práce se Sociální demokracií nabídnou celodenní program plný hudby, zábavy, jídla a pití, her pro děti i politických debat. Součástí bude také připomínka 136 let od prvního Svátku práce s vystoupením vedení strany a Mladých sociálních demokratů, položení květin u pamětní desky a následná Labour párty s kvízy i diskusemi.
V rámci programu proběhne debata Život na hraně! Když mzda negarantuje důstojný život.
Na první máj ožije také Smíchovská náplavka. Už v 8:00 je na místě naplánovaný příchod králů, královen a koordinačního týmu. Následovat bude příprava vozů a poté přestřižení Majálesové pásky.
Poté vyrazí průvod studentského festivalu Pražský majáles na Strossmayerovo náměstí. Účastníci se vydají po Janáčkově nábřeží, přes most Legií až na Janovského. Průvod doprovodí alegorické hudební vozy s kapelami Vypsaná fixa, Chinaski, Grey256 a Refew.
Pochod centrem Prahy i nový projekt
Od 12:00 na pražském Střeleckém ostrově vypukne prvomájová demonstrace proti fašismu v Parlamentu i v ulicích.
Po srazu na Střeleckém ostrově následuje pochod centrem Prahy. Konkrétně přes Národní, Jungmannovou, Spálenou, Vyšehradskou na Rašínovo nábřeží a do Lidické, Štefánikovu a na Nádražní ulici.
Ve 14:00 v Café Montmartre na Starém městě se sejde skupina kolem někdejšího premiéra Vladimíra Špidly, kde představí projekt Nové sociální demokracie. V 17:00 pak začne debata SOCDEM, Stačilo! i KSČM na Novotného lávce.