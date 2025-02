On-line pohotovost na jihu Česka uspěla. Pacienti si ji oblíbili, míří do dalších krajů

„Službu jsem využila už dvakrát. Jednou kvůli svému zdravotnímu problému a jednou kvůli synovi, který si v pátek večer začal stěžovat na bolest v krku. A byla to angína,“ líčí svou zkušenost Alena Janoušková z jižních Čech. Každá konzultace trvala zhruba pět až deset minut. Janouškové přišel obratem také eRecept a do aplikace rovněž lékařská zpráva. „Pro rychlé uzdravení bylo okamžité nasazení antibiotik zásadní. Čekat další den a hodiny v ambulanci, to by synův zdravotní stav jen zhoršilo. Takhle mu už následující den bylo o poznání lépe,“ říká.

Lékaři se s pacienty spojí písemně nebo telefonicky. Úzký kontakt se tím však neztrácí. „V jednom případě, kdy se mnou lékařka mluvila telefonicky, byla komunikace velmi empaticky a konstruktivně vedená,“ vzpomíná Janoušková. „Čekáním na ambulancích člověk ztratí cenné hodiny a přetěžuje už tak vytížený personál. Toto je skvělá služba,“ dodává.