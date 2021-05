Online katastr nemovitostí bude už jen pro přihlášené. Kvůli vytěžování

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) rozhodnutí zdůvodnil extrémním nárůstem počtu přístupů, který byl z velké části tvořen nezákonným vytěžováním databáze. Zároveň chce tímto způsobem zvýšit ochranu soukromí a osobních údajů vedených v katastru. Na změnu dnes upozornil portál Aktuálně.cz.



Od června budou kompletní údaje v internetové aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí dostupné pouze uživatelům přihlášeným prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci, známého jako eIdentita, nebo pomocí účtu pro dálkový přístup do katastru nemovitostí. Nepřihlášení uživatelé uvidí pouze základní údaje o nemovitostech a řízeních.

Internetová aplikace umožňující nahlížení do katastru nemovitostí měla od začátku letošního roku zpomalené odezvy. Důvodem byli podle ČÚZK softwaroví roboti nahlížející do katastru. „K problémům došlo v důsledku extrémního nárůstu počtu přístupů do aplikace, který byl z velké části tvořen nezákonným vytěžováním databáze,“ uvádí úřad.



ČÚZK problém vyřešil v polovině března posílením technologické infrastruktury aplikace. V důsledku rostoucího automatizovaného vytěžování dat by se ale situace z počátku letošního roku dříve či později pravděpodobně opakovala. Proto se úřad rozhodl dostupnost údajů pro anonymní uživatele omezit.

„Úpravy aplikace nezpůsobí běžným uživatelům větší komplikace,“ uvedl úřad. Zároveň ujistil, že údaje budou nadále zdarma.

Katastr nemovitostí obsahuje řadu důležitých údajů o pozemcích a vybraných stavbách a o jejich vlastnících. Je mimo jiné zdrojem informací pro daňové a poplatkové účely. Jeho součástí je i evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.