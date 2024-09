Rakovina vaječníků? Léčbu lze zvládnout, věří zakladatelka organizace

„V roce 2019 jsem si vyslechla diagnózu – rakovina vaječníků. Bylo mi 40 let a byl to pro mě šok,“ vypráví Eva, u níž tehdy testy odhalily i genetickou mutaci BRCA 1 (mutace genů, která má za následek dědičné formy nádorů vaječníků, mutace významně zvyšuje i riziko rakoviny prsu, tyto nádory postihují zejména mladší ženy do 40 let věku, pozn. red.).

Eva neprodleně podstoupila operaci a chemoterapie. Poté se také dostala k experimentální léčbě, kterou ještě tehdy neproplácela pojišťovna. „Zachránilo mi to nejspíš život. Podstoupila jsem i odstranění vaječníků (adnexektomii) a dělohy (hysterektomii),“ vzpomíná Eva, u níž v rodině byl přenašečem BRCA 1 tatínek.

„Věděla jsem, že máme v rodině velký výskyt onkologických onemocnění, ale tehdy mi nikdo neřekl, že bych se měla nechat testovat. Mezi stanovením diagnózy a operací navíc vzniklo hrozné vzduchoprázdno. Věděla jsem, že je to závažné onemocnění, ale chybělo mi slyšet, že to třeba dobře dopadne. Chyběly mi motivující příběhy jiných žen s tímto onemocněním,“ popisuje mi Eva důvody, z nichž mimo jiné vzešla pacientská organizace Veronica.

Ta sdružuje ženy s karcinomem endometria, vulvy, vaječníků, děložního hrdla a ženy s genetickou mutací BRCA 1 a BRCA 2. „Pacientky se snažíme zachytit v záchranné síti. Někdy potřebují od někoho jiného slyšet, že to zvládnou a že to bude mít dobrý konec,“ potvrzuje zakladatelka organizace a ředitelka nadačního fondu Hippokrates Veronika Cibulová.

„Snažíme se ženy vzdělávat, aby onemocnění dobře porozuměly. Lépe se pak uzdravují a vědí, co čekat. K tomu slouží i Centrum informací pro pacientky U Apolináře. S informacemi a porozuměním je dobrá naděje to mnohem lépe zvládnout. To mi přijde smysluplné a přála bych si, aby taková péče byla dostupná v každém Komplexním onkologickém centru,“ doplňuje Cibulová.

Pacientská organizace Veronica Sdružuje pacientky s onkogynekologickým onemocněním. Ženy mohou přijít každou středu do jejího Centra informací pro pacientky v Apolináři. Pro pacientky i jejich blízké je také k dispozici e-mail info@pacientska-organizace.cz

Eva se spojila s pacientskou organizací zhruba rok po operaci, a dnes je její aktivní členkou.

„I když jsem občas unavenější, užívám si života. I bez dětí může být život krásný a naplněný. Výhledy do budoucna byly tenkrát tak dramatické, a to, že nemám dělohu pro mě nebylo tak důležité. Chtěla jsem hlavně žít,“ vypráví Eva, z které energie jen srší. A dodává: „Nemusíte na to být samy. Dnes se vždy najde způsob, kam se obrátit a kde najdete pochopení. Jednou z možností je právě třeba pacientská organizace Veronica.“

„Pacientkám, které přicházejí po indikaci k operaci, vysvětlíme, co je čeká, jak dlouhá bývá rekonvalescence, vysvětlíme, co je port či co si mají vzít s sebou na chemoterapii. Nejvíc se ženám rozzáří oči, když vidí, že někomu se stejným onemocněním se dobře daří a žije kvalitní život. V tu chvíli místo, aby jely samy domů v pláči, s námi pijí kávu v příjemném prostředí a zjišťují, že léčbu lze zvládnout. I proto natáčíme pro pacientky testimonialy. Jsou to příběhy žen zaznamenané na kameru. Někdy potřebujete vlít naději do žil a my víme, že slyšet něčí příběh úspěšné léčby, hodně pomáhá. Stejně jako pohlazení slovem. Jde nám o to, aby ženy věděly, že na boj s nemocí nejsou samy,“ potvrzuje Cibulová.

U rakoviny vaječníků je bohužel velké riziko recidivy. Mezi ně ale Eva nepatří. „Recidiva se naštěstí zatím neobjevila a teď si užívám každý den. Všechny od té operace už jsou navíc, bonusové. Člověk se konfrontuje se smrtelností a najednou spousta věcí v životě není tak dramatická. Věci už nerozboruje, ale dělá je. Protože neví, jak dlouho je ještě bude moct dělat,“ uzavírá Eva svou zkušenost.

Důraz na prevenci

V případě karcinomu vaječníku bohužel neexistuje žádná účinná prevence. Toto onemocnění se navíc dlouho nijak specificky neprojevuje a často se na něj proto přichází až v pokročilém stádiu. S prevencí dalších onkogynekologických onemocnění je tomu ovšem jinak a prevence je u nich klíčová.

„Každá žena by měla vědět, že má třikrát za život nárok na takzvanou HPV DNA testaci. Když je vám právě 35, 45 a 55 let, tak je hrazená pojišťovnou,“ vysvětluje Cibulová.

Výhodou takového testu je, že se na něj nedívá lidské oko, nýbrž počítač. A počítač dá informaci, zda je HPV přítomno nebo ne. Ženy s přítomností HPV typu 16/18/45 je vhodné bez ohledu na výsledek cytologického vyšetření odeslat ke specializovanému kolposkopickému vyšetření.

V řadě nádorů, které spadají mezi ty, jimž se organizace Veronica věnuje, je nádor dělohy neboli endometria. Souvislost mezi obezitou a karcinomem endometria je ze všech nádorových onemocnění největší. „Dbejte na vyváženou stravu s nižším podílem tuků, optimální poměr pohybu a odpočinku, to vám pomůže k udržení hmotnosti a snížíte tak riziko karcinomu dělohy,“ radí zakladatelka pacientské organizace.

„Mým přáním je, aby o nás věděla každá žena, která onemocní gynekologickým nádorem. Ženám bych vzkázala, aby se staraly o své zdraví, naslouchaly svému tělu a nenechaly se odbýt, pokud vnímají, že nejsou v pořádku. Není problém se nám ozvat a zjistit, zda jste pro sebe udělaly všechno správně,“ doplňuje na závěr Cibulová.