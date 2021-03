V sobotu přibylo 3955 nakažených, hospitalizovaných je nejméně od konce února

Celková bilance úmrtí podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví stoupla na 25 874. Březen, který se stal nejtragičtějším měsícem za dobu trvání epidemie, už má přes pět tisíc obětí.



Od loňského 1. března, kdy byli v Česku zaznamenáni první nakažení koronavirem, bylo potvrzeno víc než jeden a půl milionu případů covidu-19, z nemoci se zatím vyléčilo přes 1,3 milionu pozitivně testovaných lidí. Počet úmrtí s prokázanou nákazou se blíží 26 000, z toho tento měsíc zemřelo zatím 5071 lidí. Březen už překonal v počtu obětí dosud nejhorší loňský listopad, během něhož zemřelo 4974 nakažených.

I když počet hospitalizovaných podle údajů ministerstva klesá, zátěž nemocnic je ve skutečnosti mnohem větší. Statistiky totiž nezahrnují pacienty, kteří už jsou covid negativní, ale dál vyžadují nemocniční péči. Informace o volné kapacitě lůžek a přístrojů na jednotkách intenzivní péče má ministerstvo zveřejnit v pondělí. Zástupci vlády mluví o tom, že k výraznějšímu uvolnění restrikcí musí počet hospitalizovaných s covidem klesnout ke zhruba třem tisícovkám.

Rizikové skóre protiepidemického systému PES stouplo ke dnešnímu dni o tři body na 59 ze sta možných. Index tak odpovídá třetímu z pěti stupňů pohotovosti, vláda už se ale systémem neřídí. Nepatrně vzrostlo reprodukční číslo udávající, kolik jeden pozitivně testovaný nakazí dalších lidí, a to z 0,79 na 0,8.

Ostatní ukazatele se mírně zlepšily, tedy počet nových případů na 100 tisíc obyvatel, čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory a podíl pozitivních hospitalizovaných, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici. Systém PES se má před Velikonocemi dočkat změn, kritériem bude mimo jiné počet nově nemocných na 100 000 obyvatel a zřejmě i procento pozitivních testů na covid-19.

Za čtvrt roku od začátku očkování proti nemoci covid-19 dostalo v Česku aspoň první dávku vakcíny 1,121 milionu lidí, tedy zhruba každý desátý obyvatel země. Ukončené očkování mělo k sobotnímu večeru téměř 440 000 lidí.



Do konce dubna by měly podle slov ministra zdravotnictví Jana Blatného dostat alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu dva miliony lidí, v červnu to má být zhruba 60 až 70 procent populace. Cílem české vlády je proočkovat asi 70 procent dospělých do konce léta. Pro děti vakcíny zatím nejsou. Vláda čelí kritice opozice, že očkování postupuje pomalu a chaoticky.



Očkování začalo před třemi měsíci, loni 27. prosince. Od té doby se v Česku podalo 1 560 919 dávek vakcín, z toho tuto sobotu přes 12 000. Bezmála 78 procent dávek je od společností Pfizer/BioNTech, zhruba 13 procent od firmy Moderna a od AstraZeneky necelých devět. V dubnu mají dorazit první dodávky očkovací látky od firmy Johnson & Johnson, u níž stačí jedna dávky vakcíny. Příští měsíc se očekává asi 1,34 milionu dávek od čtyř výrobců, řekl na páteční tiskové konferenci Blatný.