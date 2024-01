Za podporu Ukrajiny a kampaň na nákup dronů čelí herec Vetchý vyhrůžkám

Přestože u počátku nasazení různých komerčních dronů dominovala bránící se Ukrajina, Rusko brzy pochopilo jejich význam a v rámci mobilizace svého průmyslu pro potřeby války zavedlo jejich masovou výrobu.

Český spolek D si klade za cíl vybrat dostatek peněz pro výrobu nejméně deseti tisíc dronů. Herec Ondřej Vetchý kampaň podpořil a stal se předsedou spolku. Vysloužil si za to nenávistné komentáře a vyhrůžky na sociálních sítích.

O útocích na sociálních sítích informoval bloger Jiří Hrebenar, který se sám označuje za „sluníčkáře a hrdého podporovatele demokracie a politiky Václava Havla“.

„Ondřej Vetchý je spoluzakladatelem a předsedou spolku Skupina D, jehož hlavní činností je zajištění financování, výroby dronů Nemesis, ale i jejich přímá distribuce k ukrajinským vojákům. Spolek vznikl 13.12.2023 a proruští slouhové, dezinformátoři spolu s neofašisty kvílí jako podsvinčata, protože zjistili, že Vetchý ze seriálů a filmů podporuje drony pro Ukrajince na boj proti ruským okupantů,“ píše Hrebenar svůj komentář na sociální síti X.

Bloger dále dodává, že odpůrci Vetchého dokonce upravují graficky jeho podobu. „Dokonce mají flasteneckou grafiku Vetchého v triku Azova, velkými písmeny vykřikují po komunisticku cosi o komediantské lůze,“ dodává bloger.

Analytik a bezpečnostní expert Milan Mikulecký, který je také součástí spolku D, snahu dezinformační scény potvrzuje. „Ondra na sobě měl tričko zásahovky z Dukovan, ale oni z toho udělali tričko batalionu Azov. Je to k smíchu. Ondřej ty lidi nechápe. Podle něj jdou přesně proti svému přesvědčení, protože když Ukrajinu nepodpoříme, bude zde za chvíli patnáct milionů uprchlíků,“ komentoval Mikulecký redakci iDNES.cz pokusy o diskreditaci, ale i nenávistné útoky na populárního herce. Redakce se pokusila kontaktovat přímo i herce, ale neúspěšně.

Kampaň na nákup nejméně deseti tisíc dronů Nemesis je velmi úspěšná. Zatím je vybráno přes 21 milionů korun a záštitu nad kampaní nepřevzal jen šéf armády generálporučík Řehka, ale i náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajor Radek Hasala.

„Vysoce oceňuji deklarovanou vůli zakládajících členů spolku podporovat výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání ve prospěch Armády České republiky, kterážto aktivita je v rapidně se měnícím operačním prostředí zcela nezbytná pro bezpečnost státu,“ napsal ke sbírce generál Hasala.

Vetchý se dočkal podpory i řady známých vojáků, například bývalého mluvčího armády plukovníka Ivo Zelinky, který je nyní v čele Kybernetických sil. „Ondřej Vetchý přesně ví, co dělá. Je to jeho dlouhodobý postoj. Je mu jasné, že tím riskuje, ale stojí mu to za to. Víc takových lidí,“ napsal na síť X Zelinka.