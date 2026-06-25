„Hon na mojí osobu se stal v médiích každodenní rutinou. A co hůř, média se neštítila do toho zatahovat i moji rodinu a nejbližší. A mojí povinností jako manžela, otce a kamaráda je chránit moje nejbližší okolí, protože ti si nevybrali politickou kariéru,“ odůvodnil své rozhodnutí.
Prokop čelil v posledních týdnech kritice. Několik svých bytů nepřiznal v majetkových přiznáních. Pochybnosti panovaly i o jejich financování. Vysvětlení po něm požadoval i šéf hnutí ANO Andrej Babiš. „Musíme svolat mimořádný sjezd pražské organizace, kde si musí zvolit nového předsedu,“ reagoval na Prokopovu rezignaci Babiš před odletem na jednání do polského Gdaňsku.
V pátek na tiskové konferenci Prokop přiznal, že udělal formální chybu, odmítl však, že by se pokoušel majetek skrývat.
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Udělal jsem chybu v registru, ale vše je legální, hájí „zatajené“ byty Prokop
„Neuvedl jsem družstevní podíly v registru majetku na ministerstvu spravedlnosti. Zhojil jsem to hned, jak jsem to zjistil,“ prohlásil s tím, že majetek ovšem dlouhodobě přiznával v rámci interních mechanismů pražského magistrátu.
Podle zjištění serveru Seznam Zprávy si Prokop loni pořídil luxusní byt v pražském Břevnově za 19,5 milionu korun. Vlastní také dům v Úvalech a byt na Hájích. Vedle těchto nemovitostí si koupil ještě další tři družstevní byty, právě ty neuvedl v povinném majetkovém přiznání.
Server navíc dříve upozornil, že Prokop loni v listopadu odmítl na policii vypovídat jako svědek v korupční kauze motolské nemocnice. Vyšetřovatelé si ho pozvali mimo jiné právě kvůli koupi břevnovského bytu.
Na základě zjištění o nepřiznaných nemovitostech Prokop následně skončil v dozorčí radě pražského dopravního podniku (DPP). V pondělí ho na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka (Piráti) odvolali pražští radní. Už předtím ho zastupitelé Prahy zbavili placené funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva, v níž ho nahradil kolega z hnutí Jan Hušbauer.
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Prokop ve vyjádření poděkoval všem, kteří za ním v posledních dnech stáli. „Moc si toho vážím a těším se, že se uvidíme a uslyšíme zase v budoucnu, třeba v nějaké jiné roli,“ uvedl.