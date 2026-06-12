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Policie si předvolala lídra ANO na primátora kvůli koupi bytu. Odmítl vypovídat

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  12:19
Vyšetřovatelé z Národního centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) si loni v listopadu předvolali jako svědka k výslechu Ondřeje Prokopa z hnutí ANO. Ten se jim zodpovídal kvůli zakoupení bytu, jenž je součástí developerského projektu Geosan. Jiný byt z téhož projektu totiž jako úplatek požadoval bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík. „Nemám s případem nic společného,“ reagoval na kauzu Prokop.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jakub Stadler, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Předsedu pražské buňky ANO a nynějšího kandidáta na primátora hlavního města si detektivové k výslechu pozvali jako svědka. Předmětem zájmu policie se stal jeho nově zakoupený čtyřpokojový byt a způsob jeho financování. Na případ upozornil server Seznam Zprávy.

„Policie si mě předvolala proto, že jsem veřejně činná osoba a zajímalo je, zda skutečnost, že mám právě v tomto domě byt, jakkoli nesouvisí s kauzou Motol,“ potvrdil pro redakci iDNES.cz Prokop.

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„Nemám s případem nic společného. Mám jen smůlu, že jsme si před šesti lety s manželkou pořídili hypotéku, kterou budeme splácet ještě mnoho let, na byt ve stejném domě, který figuruje i v korupční kauze,“ uvedl dále kandidát na pražského primátora.

Nákup bytu se jevil jako podezřelý zejména z důvodu jeho nápadně nízké ceny. Prokop si byt pořídil 11. listopadu 2025 za 14,5 milionu korun. Takové bydlení o ploše 119 metrů a navíc v atraktivní lokalitě na dohled od Pražského hradu však v metropoli běžně stojí i přes dvacet milionů.

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Výhodnou koupi Prokop odůvodnil tím, že byt zarezervoval s předstihem v roce 2021 a navíc se jednalo o hrubou stavbu, kterou si upravil podle sebe na své na další vlastní milionové náklady. „Pořídili jsme ho standardním procesem a rezervovali ho tehdy za veřejné ceníkové ceny,“ řekl Prokop pro iDNES.cz.

Vyšetřovatelé se ho však dotazovali i na vztahy s aktéry motolské kauzy. V ní policie obvinila z praní špinavých peněz, dotačních podvodů a úplatkářství osmnáct lidí v čele s bývalým ředitelem nemocnice Miloslavem Ludvíkem, jeho náměstkem Pavlem Budinským a členy skupiny Geosan Luďkem Kostkou a Ivanem Havlem.

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Prokop tehdy u výslechu odmítl vypovídat. „Vzhledem k tomu, že se na nákupu bytu podílela finančně i moje žena a ani jeden nemáme s kauzou Motol vůbec nic společného, odmítl jsem vypovídat,“ uvedl politik s tím, že s kriminalisty hovořil pouze o nákupu zmíněného bytu.

Informace, že si kriminalisté Ondřeje Prokopa loňský podzim předvolali, byla překvapením i pro jeho stranického šéfa Andreje Babiše. Na otázku, zda o události věděl, odpověděl pro iDNES.cz stručným „nevěděl“.

NCOZ na dotaz redakce iDNES.cz nechtěla věc blíže komentovat. „K případu nebudeme poskytovat žádné informace,“ uvedl její mluvčí Jaroslav Ibehej.

Politik však řekl, že pro vyšetřovatele jeho vysvětlení bylo dostatečné a už ho dále nekontaktovali. „Samozřejmě budu s policií spolupracovat, pokud k tomu budu vyzván, nemám co skrývat,“ dodal Prokop.

9. června 2025

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