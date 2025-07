KOMENTÁŘ: Návrh Evropské komise zrychlit Green Deal odmítáme, píše Knotek

Postoj Evropské komise zní: snižme emise skleníkových plynů do roku 2040 o 90 procent oproti roku 1990. Po klimatickém balíčku Fit for 55, kterým se Unie zavázala snížit množství skleníkových plynů o 55 % do roku 2030, jde o další razantní pokus urychlit dekarbonizaci. Dotklo by se to energetiky, dopravy, zemědělství, běžného života každého z nás.

Já jsem se jako zástupce frakce Patrioti pro Evropu stal minulý týden zpravodajem legislativního návrhu, který má tento plán Evropské komise posvětit. Možností, jak se k tomu postavit, by bylo více, ale nakonec jsme se v naší frakci rozhodli, že Komisi v takto zásadní věci ustupovat nebudeme. Ten plán urychlit v Evropě snižování emisí skleníkových plynů je prostě ideologický nesmysl.

Samozřejmě, že naše frakce Patrioti pro Evropu, kam patří i české ANO, podporuje péči o životní prostředí. V Evropě máme již dnes jedny z nejpřísnějších zákonů na ochranu přírody na světě, třídíme a zpracováváme odpad, továrny se řídí velmi přísnými pravidly na vypouštění všech nebezpečných látek.

Jenže problematika klimatické změny se týká celé naší planety. A tam taháme za krátký kousek provazu. Podíl EU na celosvětových emisí skleníkových plynů je přibližně šest procent. Oproti tomu Čína produkuje zhruba 30 %, Spojené státy 15 %, Indie 7 % a zbytek světa – včetně rozvojových zemí – tvoří přibližně 40 % emisí. Nesmíme si nalhávat, že zachráníme klima sami. Pokud ostatní velké ekonomiky nepřijmou srovnatelně přísná opatření jako máme my, dopadne na nás jen jejich vysoká cena a ztráta konkurenceschopnosti. Bez skutečného efektu na klimatické změny.

Evropské automobilky pod nátlakem přistoupily na konec spalovacích motorů, ve kterých byly nejlepší na světě. A nyní nás v této oblasti válcuje Čína. Říkali nám, že Green Deal je příležitost, ale ekonomicky zaostáváme i za USA, se kterými jsme ještě před pár lety drželi krok.

A do toho všeho vstoupila nečekaná bezpečnostní rizika, která nás nutí vydávat obří částky na bezpečnost Česka. Jsem si jist, že za této situace není čas stavět další vzdušné zámky.

Opravdu stojíme na rozcestí. Není doba na hledání „méně špatných“ kompromisů. Proto spolu s naší frakcí Patrioti říkáme v Evropském parlamentu návrhu komise na urychlení Green Dealu jasné NE!