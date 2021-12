Zdravotnictví? To je sebevražedná mise, ale těším se, říká nastupující mluvčí

Ondřej Jakob ze Vsetína, spojený roky s Miroslavem Kalouskem, nastupuje na ministerstvo zdravotnictví, kde bude k ruce Vlastimilu Válkovi. Kandidátovi za TOP 09, kterou pomáhal zakládat.

Proč se ženete zrovna na ministerstvo zdravotnictví, kde to teď smrdí problémem na každém rohu?

Bude to veliká výzva, to je fakt. Ale dostal jsem nabídku od Vlastimila Válka, se kterým jsem v posledních čtyřech letech spolupracoval v poslaneckém klubu TOP 09. A stali jsme se i přáteli, jestli to tak mohu říct. Asi bych to nevzal, kdybych s ním neměl dobrý vztah a sedm let nevedl tiskové oddělení ministerstva financí. Jinak by to asi opravdu byla příliš sebevražedná mise. Na ministerstvu financí jsem zažil české předsednictví EU, které nás za půl roku opět čeká, probíhala tehdy finanční krize, proti opatřením ministerstva financí a vlády demonstrovaly desetitisíce lidí. Takže – s nadsázkou řečeno – určitou průpravu mám.