Zákaz vstupu do práce by neprošel, míní Dostál. Je pro uznání protilátek

Jak nahlížíte na myšlenku zakázat vstup neočkovaných či netestovaných lidí na pracoviště?

Tuto záležitost jednoznačně odmítly všechny strany, včetně odborů. Jsem přesvědčen, že se jedná o řešení naprosto nevhodné. Už proto, že za stávajícího právního řádu by ani nebylo možné. Zavést takové opatření by patrně vyžadovalo změnu zákoníku práce, což bez součinnosti parlamentu nejde.

Na jaře ale lidé také potřebovali test, aby mohli chodit do práce. V čem se dnešní situace liší?

Tehdy ho sice potřebovali, ale nešlo o zákaz vstupu na pracoviště. Podmínit účast v práci testem je možné, ale testy musí být hrazené státem. V opačném případě by to bylo opravdu nešťastné, protože by se výdaje zaměstnanců vyšplhaly nesmírně vysoko. Zakázat nějaké skupině lidí účast na pracovišti si dovedu představit stěží, obzvlášť bez změny zákona to je nepředstavitelné. Ať už mimo nouzový stav, nebo v něm.

Hradit zaměstnancům pravidelně testy je ale velmi nákladné.

To ano, ale přenesením nákladů na lidi se cena nesníží. Nedokážu si moc představit, že by si testy lidé platili ze svého. Kritizoval to ostatně v pondělí i pan Středula (předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, pozn. red.). Kdyby testy za lidi platil zaměstnavatel, zvýšilo by to zase ceny zboží a služeb. Dokud systém zdravotnictví vnímá jako potřebné sledovat epidemickou situaci, musí testy platit.

Jak byste se stavěl k uznávání bezinfekčnosti protilátkami?

Byl bych pro. Minimálně rok po prodělání covidu jsou protilátky rovnocenné očkování. Touto cestou bych se vydal.

Ale pokud se vrátíme k zákazu vstupu jakékoliv skupiny lidí na pracoviště, to zkrátka není možné. Nehledě na to, jestli se protilátky uznávají, nebo neuznávají.

Od pondělí musí lidé nosit ve vnitřních prostorách včetně pracovišť respirátory. Považujete toto opatření v současné situaci za dostačující?

Respirátory je možné podle právního předpisu nařídit, ale jestli to je dostatečné, to musí vyhodnotit ministerstvo zdravotnictví, které na to má kapacity. Je to úkol pana ministra, který by měl řádně zhodnotit, co dělá.

Jak byste jako kandidát na ministra zdravotnictví řešil sledování koronaviru na pracovišti?

Filtrovat to tím způsobem, který jsme tu už měli na jaře. To by znamenalo, že by se lidé testovali, ale hradil by to systém zdravotního pojištění. S tím, že bych upřednostnil PCR testy, které jsou přesnější.

A dělal bych to tak dlouho, dokud to bude zapotřebí. Což v současné situaci určitě je. Dále bych se soustředil na skupinu rizikových, neočkovaných a těch, kteří současně neměli covid. Což zase nebudou primárně zaměstnanci, ale senioři a nemocné osoby. Tímto směrem potřebujeme cílit snahu, energii a investice.