Ondráček označil Blatného za kukačku. Kukačka je hezký pták, opáčil ministr

„Nemám nic proti Rusku ani proti jiným zemím,“ uvedl Blatný. Důvodem Ondráčkovy kritiky je totiž to, že ministr zdravotnictví nesouhlasí s tím, aby se v Česku očkovalo vakcínou, kterou před tím neschválila Evropská léková agentura. A ujistil, že dokud bude ministrem, výjimku žádné necertifikované vakcíně nedá.

To se týká především ruské vakcíny Sputnik V, kterou prosazují komunisté a protlačuje také prezident Miloš Zeman. A poté, co Blatný výjimku pro Sputnik V odmítl, začal tlačit na premiéra Andreje Babiše, aby našel nového ministra zdravotnictví.



Ondráček řekl, že Itálie, Španělsko, Francie a Německo projevily zájem vakcínu Sputnik V vyrábět.

„Pro koho asi? Zřejmě pro třetí země, že pane ministře? Možná tou třetí zemí bude právě Česká republika a vy jako ministr zdravotnictví, ale doufám, že tím už dlouho nebudete, protože i pan premiér Babiš možná jednou pochopí svoji personální politiku, a já bych řekl, že si do hnízda na ministerstvo zdravotnictví dosadil kukačku, která mu svou umanutou politikou dělá medvědí službu,“ kritizoval Ondráček ministra zdravotnictví Jana Blatného.



„Je to pouze váš truc, když zneužíváte postavení ministra,“ vadí poslanci KSČM, že ministr Blatný trvá na tom, že nedá výjimku žádné Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) neschválené vakcíně. „Odstupte, bylo by to čestnější z vaší strany,“ řekl Ondráček.