Podváděl jste, náš titul nepoužívejte, vzkázala univerzita Ondráčkovi

Univerzita Palackého v Olomouci po výsledcích, které objevila po přezkoumání disertační práce poslance za KSČM Zdeňka Ondráčka, snaží apelovat na jeho svědomí. UPOL našla několik opsaných odstavců, ale vzhledem k uplynutí zákonné lhůty, která je pro odebrání titulu tři roky, nemůže zahájit řízení o zneplatnění obhajoby.

Samotná univerzita zatím nechce věc detailněji komentovat, ale po provalení nesrovnalostí, na které upozornila MF DNES, vyzývá Ondráčka k tomu, aby titul nepoužíval.



„Univerzita Palackého v Olomouci apeluje, aby držitel akademického titulu, jenž byl doložitelně získán v rozporu s etickými pravidly, rezignoval na jeho užívání a na prospěch z něj plynoucí. V tomto smyslu univerzita osloví konkrétní osobu, které se záležitost týká, byť se jedná o akt nad rámec stávajícího zákona,“ uvedla mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková. Opisování UPOL odsuzuje a navrhuje individuální řešení, které bude mít na Univerzitě Palackého obecnou platnost.

Je dospělý, nechme to na něm, odpověděl Filip

Předseda komunistů Vojtěch Filip na otázku, jestli bude na Ondráčka apelovat sám, aby titul nepoužíval, jak po něm chce univerzita odpověděl, že to nechá na něm. „Nevím, co po něm chce Univerzita Palackého, ale snad je dospělý, aby věděl, co má dělat,“ reagoval Filip.

Reakci poslance Zdeňka Ondráčka redakce iDNES.cz shání, ale na telefonáty ani zprávy zatím nereaguje.

Podobným problémům s bakalářským titulem už dříve čelil bývalý ministr vnitra a poslanec za ČSSD Milan Chovanec, který byl součástí skandálu na plzeňské právnické fakultě v roce 2010. Tehdy Chovanec prohlásil, že titul používat nebude.

„Když se podíváte na veškeré dokumenty, které podepisuji, tak já ten titul prostě neužívám, neužívám ho ani na krajském úřadě. Jestli je na stránkách ČSSD, tak o tom nevím. Dal jsem slib a ten platí navždycky,“ řekl Chovanec v roce 2012 a nechal titul ze stránek stáhnout.

Chovance na právech zkoušela trojice Milan Kindl, Daniel Telecký a Ivan Tomažič, kteří byli hlavními aktéry skandálů s údajným rozdáváním titulů prominentům. Podle školního informačního systému byl na fakultě také jen pár měsíců.