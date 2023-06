Omnipol hraje s hackery hru nervů. Zbrojařům končí čas na zaplacení útočníkům

Na prodej tu bývají drogy nebo zbraně a nezřídka také právě citlivá data firem, které se staly obětí hackerů. Data Omnipolu se na této síti objevila minulou středu. Jsou však zatím nepřístupná. To se ale může změnit, pokud Omnipol nezaplatí výkupné. Jinými slovy nepošle hackerům peníze za to, že svá data získá zpět. Podle údajů na darknetu na to má čas do úterý.

Hackeři v popisu ukradených souborů uvádějí, že kromě osobních údajů o zaměstnancích, včetně pasů, mají k dispozici také data o klientech a „utajované informace“.