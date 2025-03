„Zabil lidi cez padáky.“ Babiš chtěl zvrátit omluvu Kalouskovi, neuspěl

Soud připustil, že není úkolem justice, aby kultivovala charakter a úroveň politických debat v parlamentu, a že při posuzování konkrétních výroků musí postupovat zdrženlivě. „Současně to však neznamená, že svoboda projevu v parlamentu představuje absolutní hodnotu a ‚vše je dovoleno‘. I pro poslance a senátory je podstatné si uvědomovat, že určité limity existují a zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany,“ řekla soudkyně zpravodajka Kateřina Ronovská.

Babiš slova pronesl v roce 2018 na schůzi Sněmovny před hlasováním o důvěře vládě ANO a ČSSD. Kalousek předtím Babiše kritizoval za to, že při vysvětlování kauzy Čapí hnízdo přísahal na zdraví svých dětí. Vyhrocenou diskusi přenášela televize.

Kalousek se bránil žalobou na ochranu osobnosti. U Okresního soudu pro Prahu-západ se původně domohl toho, že se mu má Babiš omluvit jak písemně, tak i na schůzi Sněmovny. Babiš ale svým odvoláním dosáhl zrušení verdiktu a soudy žalobu zamítly s tím, že parlamentní prostředí zaručuje maximální míru svobody projevu. Uvedly také, že Babišovy výroky vůbec nebyly způsobilé zasáhnout do Kalouskových osobnostních práv.

Nejvyšší soud s takovým výsledkem nesouhlasil. Zdůraznil, že sporný výrok neměl žádnou obsahovou souvislost s jednáním o důvěře vládě. Babiš jím sledoval své osobní zájmy, když emotivně reagoval na Kalouskova slova. Výrok podle Nejvyššího soudu nelze pokládat za formu politického boje a Kalouskovi za něj náleží omluva, což nyní potvrdil i Ústavní soud. Podle Ronovské Babiš ve Sněmovně „vystoupil z role“.

Soud také dospěl k závěru, že Babiš pro svůj výrok neměl dostatečný skutkový základ. Poukazoval jen na to, že existovaly pochybnosti o veřejných zakázkách na ministerstvu obrany v době Kalouskova působení. Pro natolik silné tvrzení, jímž Kalouska spojil s rozkrádáním a se smrtí jiných lidí, to ale nestačí. Nelze to obhájit ani nadsázkou či zveličením.

Babišovi sice ve Sněmovně náležela vysoká míra ochrany svobody projevu, ta je však neoddělitelně spojena také s povinnostmi a odpovědností, zdůraznil Ústavní soud. „Pronesl-li proto stěžovatel svůj výrok, jehož difamační potenciál mu musel být zřejmý, na schůzi Poslanecké sněmovny, která na sebe navíc poutala značnou pozornost veřejnosti, bylo od něj možné očekávat určitou péči o to, že jeho výroky budou mít dostatečný skutkový základ,“ stojí v nálezu.

Babiš se na sněmovním plénu omluvil v říjnu 2023. Kalousek tehdy uvedl, že Babiš promarnil pět let, kdy se mohl omluvit z vlastní vůle. Takovou omluvu by prý s radostí přijal. Nakonec prý jen bere na vědomí, že Babiš splnil soudem uloženou povinnost.