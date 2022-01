Karanténa bude kvůli omikronu kratší. Pět dní stačí, říká primářka Roháčová

Vláda má projednat zkrácení karantény a izolace u nákazy covidem. Je to podle vás dobrý krok?

Obecně si myslím, že ano. Vychází to z premis, že větší infekčnost je ke konci inkubační doby a potom velmi rychle mizí. Také vzhledem k tomu, že se předpokládá relativně vysoký počet infikovaných, tak by dlouhá karanténa významně zvýšila počet lidí, kteří budou v pracovních neschopnostech. Takže si myslím, že je to krok správným směrem.

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučilo zkrátit karanténu na pět dní, někteří odborníci uvádějí například sedm dní. Jaká je podle vás ideální délka?

To vychází z různých studií a zkoumání přítomnosti viru na sliznicích. Tam může být přítomen poměrně dlouhodou dobu. Já osobně bych i na základě diskuzí s ostatními kolegy byla pro pět dní.

Není na krácení karantény ještě příliš brzy, když stále ještě převažuje delta?Musíme se přiblížit tomu, že infekční onemocnění vyvolané koronavirem zařadíme do portfolia jiných infekčních nemocí. Respektive už tam zařazeno je, ale má svoje zvláštní místo v přístupu k němu. To se bude muset časem určitě změnit a já doufám, že velmi brzy, protože se budeme muset oprostit od toho, že je to něco dramaticky jiného než další infekční nemoci. Tím bychom stále byli v koloběhu neustálého vyšetřování, izolací, karantén a tak dále.

Současná situace je příznivá. Nevím, co se stane během následujících týdnů, ale zprávy ze zahraničí uvádí lehčí průběh, nižší počet pacientů v nemocnicích a podobně. Čili na to budeme určitě reagovat, ale pomalu nastává doba, kdy se onemocnění koronavirem přiřadí k dalším „jiným“ a běžným infekčním nemocem.

Například předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pavel Dlouhý uvedl, že až začne převládat omikron, lékaři přestanou pacientům podávat monoklonální protilátky. Co to znamená?

Znamená to tolik, že tato varianta není na monoklonální látky citlivá. V současné době protilátky pacientům, kteří jsou k nim indikováni, podáváme. V okamžiku, kdy nakažení omikronem přesáhnou určité procento – zhruba 50 procent – tak to bude jen na základě vyšetření. Pokud se omikron prokáže, nemá smysl monoklonální protilátky podávat, protože na tuto variantu nefungují.