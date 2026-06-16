„Každý zaměstnanec v České republice musí přijít do práce střízlivý. Za příchod pod vlivem alkoholu mu hrozí výpověď. Pro poslance Poslanecké sněmovny ale – překvapivě – žádná taková pravidla neplatí,“ uvedla skupina poslanců kolem Jana Papajanovského a nové místopředsedkyně Sněmovny za hnutí STAN Barbory Urbanové.
„Iniciativa je nadstranická a otevřená všem. Vyzýváme kolegy napříč politickým spektrem k podpoře,“ vyzvali k její podpoře i další poslance.
„Proč by měli mít poslanci výjimku? Proč neexistuje zákonné omezení konzumace alkoholu i pro poslance?“ uvedli opoziční poslanci, kteří navrhli pozměňovací návrh k úpravě jednacího řádu, o níž budou hlasovat poslanci zřejmě již na schůzi, která začíná příští týden.
Novela, kterou předložili zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě a šéf poslanců ODS Marek Benda, omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává Sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh.
Je to trochu paradox. Obstrukce v minulém období totiž hojně využívali poslanci SPD a hnutí ANO. Dominoval v tom hlavně současný předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura, který dokázal mluvit i více než deset hodin, aby blokoval jednání Sněmovny a většina Sněmovny nemohla prosadit svou vůli, i když k tomu měla mandát díky výsledku voleb.
Návrh poslanců STAN, aby poslanec, který by byl opilý, mohl být vykázán ze sálu a dostat pokutu až do výše měsíčního platu, tedy cca 120 tisíc korun, ale má spíše malou šanci projít, ukázala anketa iDNES.cz mezi poslanci.
|
Zákaz alkoholu ve Sněmovně? Odpovědi poslanců naznačily, jak to nejspíš dopadne
O zákaz alkoholu na půdě Sněmovny se poslanci nepokoušejí poprvé. V roce 2014 tehdejší šéf Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) prosadil zákaz jeho prodeje ve sněmovních bufetech.
V roce 2018 ale nařízení zrušil jeho nástupce z hnutí ANO Radek Vondráček s tím, že poslanci jsou dospělí lidé a vědí, že se v práci nepije.