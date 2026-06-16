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Střízliví poslanci. Byla spuštěna petici za omezení alkoholu při jednání Sněmovny

Josef Kopecký
  12:21aktualizováno  13:30
Prosadit zákaz konzumace alkoholu ve Sněmovně během jednání dolní komory parlamentu zkouší poslanci opozičního hnutí STAN i formou petice na speciálním webu nazvaném Střízlivá sněmovna. „Váš podpis je signál zákonodárcům napříč stranami, že střízlivá sněmovna je normální,“ vybízí k podpisu před hlasováním o změně jednacího řádu Sněmovny.

Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku hovoří Jan Papajanovský. (24. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Každý zaměstnanec v České republice musí přijít do práce střízlivý. Za příchod pod vlivem alkoholu mu hrozí výpověď. Pro poslance Poslanecké sněmovny ale – překvapivě – žádná taková pravidla neplatí,“ uvedla skupina poslanců kolem Jana Papajanovského a nové místopředsedkyně Sněmovny za hnutí STAN Barbory Urbanové.

„Iniciativa je nadstranická a otevřená všem. Vyzýváme kolegy napříč politickým spektrem k podpoře,“ vyzvali k její podpoře i další poslance.

„Proč by měli mít poslanci výjimku? Proč neexistuje zákonné omezení konzumace alkoholu i pro poslance?“ uvedli opoziční poslanci, kteří navrhli pozměňovací návrh k úpravě jednacího řádu, o níž budou hlasovat poslanci zřejmě již na schůzi, která začíná příští týden.

Novela, kterou předložili zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě a šéf poslanců ODS Marek Benda, omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává Sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh.

Měl by pro poslance ve Sněmovně platit zákaz pití alkoholu?

Je to trochu paradox. Obstrukce v minulém období totiž hojně využívali poslanci SPD a hnutí ANO. Dominoval v tom hlavně současný předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura, který dokázal mluvit i více než deset hodin, aby blokoval jednání Sněmovny a většina Sněmovny nemohla prosadit svou vůli, i když k tomu měla mandát díky výsledku voleb.

Návrh poslanců STAN, aby poslanec, který by byl opilý, mohl být vykázán ze sálu a dostat pokutu až do výše měsíčního platu, tedy cca 120 tisíc korun, ale má spíše malou šanci projít, ukázala anketa iDNES.cz mezi poslanci.

Zákaz alkoholu ve Sněmovně? Odpovědi poslanců naznačily, jak to nejspíš dopadne

O zákaz alkoholu na půdě Sněmovny se poslanci nepokoušejí poprvé. V roce 2014 tehdejší šéf Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) prosadil zákaz jeho prodeje ve sněmovních bufetech.

V roce 2018 ale nařízení zrušil jeho nástupce z hnutí ANO Radek Vondráček s tím, že poslanci jsou dospělí lidé a vědí, že se v práci nepije.

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