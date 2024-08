Češi si dávají před policií pozor na pusu. Cenzuru připouští ve dvou případech

Na začátku roku zjišťovalo CVVM vztahy Čechů ke svobodě slova a veřejnému vyjadřování.

„Zhruba třípětinová většina českých občanů si myslí, že svoboda slova by měla být omezena v situaci, kdy projev představuje podporu a šíření nenávisti k lidem na základě jejich rasy či etnika, nebo kdy jde o podporu a šíření nenávisti k lidem na základě jejich náboženství,“ popsal autor studie sociolog Jan Červenka. U všech ostatních situací byla podpora omezení slova minimální.

Podrobnější analýza podle Červenky ukázala, že z hlediska pohlaví se mezi ženami objevuje o něco větší příklon k omezení svobody slova, pokud jde o podporu a šíření myšlenek, které se mohou dotknout citů jiných lidí, a podporu a šíření myšlenek, které znevažují náboženské symboly nebo víru.

Respondenti dále museli odpovědět souhlasně či nesouhlasně na čtyři konkrétní výroky. „Relativně největší podporu si získalo tvrzení, že v zájmu bezpečnosti státu je někdy nezbytné omezit svobodu projevu, s čímž se ztotožnily více než dvě pětiny oslovených, zatímco nesouhlas vyjádřila lehce nadpoloviční většina,“ popsal Červenka.

Souhlas s výrokem výrazně sílí s rostoucí spokojeností se současnou politickou situací a se zvyšující se důvěrou k vládě či k prezidentovi. Vyšší míru souhlasu v tomto ohledu šetření ukázalo také mezi dotázanými, kteří se jednoznačně řadí na pravici, a mezi voliči koalice SPOLU, zatímco nesouhlas výrazněji vyjadřovali voliči SPD.

„Výrok, že v zájmu ochrany demokracie je někdy nezbytné omezit svobodu projevu, si navzdory své zdánlivé podobnosti s předchozím tvrzením získal zřetelně menší podporu, když souhlas s ním vyjádřila už pouze třetina dotázaných, zatímco proti se vyjádřila přibližně třípětinová většina, a to s poměrně vysokým zastoupením rozhodného nesouhlasu,“ pokračoval sociolog.

Většina respondentů blížící se třem čtvrtinám pak podle něj odmítá výrok, že lidé jako oni už nesmějí svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti. „Velká většina veřejnosti se pak kategoricky vymezila proti tvrzení, že zaměstnavatel má mít právo postihovat to, co mimo výkon svých pracovních povinností veřejně říkají nebo dělají jeho zaměstnanci, s čímž celkově nesouhlasilo 85 % dotázaných,“ říká.

Dotazovaní si podle výsledků průzkumu myslí, že si sami musí dávat pozor na jazyk, aby se nedostali do obtíží se zákonem. „Ačkoli u předchozí otázky zhruba tříčtvrtinová většina dotázaných odmítla tvrzení, že lidé jako oni už nesmějí svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti, zatímco souhlas s tímto kategoricky formulovaným výrokem vyjádřila jen necelá čtvrtina, z výsledků vyplývá, že většina dotázaných si myslí, že lidé jako oni sami si dnes musí dávat pozor na to, co na veřejnosti říkají, aby se nedostali do problémů s policií, se zaměstnavatelem nebo s lidmi na sociálních sítích,“ objasnil Červenka.

„U všech zkoumaných výroků souhlas klesá s rostoucím stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání, s rostoucím příjmem domácnosti, se zlepšujícím se subjektivním hodnocením životní úrovně vlastní domácnosti, s rostoucí spokojeností s vlastním životem a s výjimkou rodiny také s rostoucí spokojeností se současnou politickou situací. U důvěry vládě se objevuje s jejím růstem pokles souhlasu u výroků týkajících se policie, zaměstnavatele a školy,“ shrnul sociolog.