Soumrak ohňostrojů nad městy. Radnice chtějí omezit zábavní pyrotechniku

Doksy nejsou jediným městem, kterému s hlukem z domácích ohňostrojů došla trpělivost a které je speciální vyhláškou zakázaly. Letos přibyl například Liberec nebo Znojmo. „Bylo to na základě podnětů od občanů. Každá druhá svatba nebo oslava narozenin je dnes doprovázena pyrotechnikou,“ vysvětluje mluvčí Městského úřadu ve Znojmě Zuzana Pastrňáková.



Výjimku dostaly jen silvestrovské oslavy a pak také místní vinobraní. Za odpálení petardy v jiných dnech hrozí pokuta.

A další města regulaci chystají. „Vyhlášku připravujeme, chceme ji schválit ještě v prvním pololetí tohoto roku,“ říká Zdeněk Dvořák ze zlínského městského úřadu.

Na pražských sídlištích není během prosince kvůli zábavní pyrotechnice k vydržení. Na Mikuláše, o Vánocích. Tedy zdaleka nejen na silvestra házejí lidé petardy jednu za druhou. Zvuk už je to skoro jak ve válečném filmu a rok od roku je to horší.



MF DNES oslovila radnice českých měst, jestli se chystají zábavní pyrotechniku omezovat, a ukázalo se, že právě letošní rok je zlomový. Hned několik velkých či krajských měst vyhlášku proti výbuchům buď už přijalo, nebo se na ni chystá.



Většině to vadí

Například Kolín si nechal zpracovat dokonce průzkum. Na něm je vidět, kolika lidem rachejtle vadí. Dvě třetiny obyvatel Kolína by používání petard omezily. Nejsou pro úplný zákaz – ten by vyhovoval 38 procentům z tisícovky dotázaných. Dvě třetiny místních by je rády omezily jen na oslavy konce roku a oficiální slavnosti. Místní by je také rádi vykázali z historického centra.

„Děsíme se konce roku, od odpoledne 31. prosince jsme pod neustálou kanonádou,“ stěžuje si obyvatelka Prahy 8.

„O výsledcích ankety bude vedení města jednat. Jednou z možností je přijetí vyhlášky, která by používání zábavní pyrotechniky ve městě omezila,“ říká mluvčí kolínského městského úřadu Iva Blümelová.

Jen letos se do klubu měst a obcí, které používání zábavní pyrotechniky buď omezují, nebo zcela zakazují, přidaly například Doksy, Znojmo nebo Liberec.

Liberec zakázal i vypouštění lampionů štěstí. „Naši vyhlášku připravoval hasič,“ komentuje to náměstek libereckého primátora Ivan Langr. Ve Zlíně dolaďují poslední detaily. Vyhlášku zakazující používání zábavní pyrotechniky by rádi odsouhlasili do letních prázdnin.

V Brně si nechali vypracovat analýzu vyhlášek, kterými používání zábavní pyrotechniky omezují v jiných městech. „Nastíněny jsou i možnosti, jakými by bylo možné používání pyrotechniky regulovat v Brně,“ říká mluvčí úřadu Filip Poňuchálek.

Silvestr má výjimku

Jediné dny, kdy si žádné město netroufne na tuto zábavu sahat, je silvestr a Nový rok.

Některá města zakazují domácí ohňostroje v celém svém katastru, jinde mají vyhrazené lokality, kde lze rachejtle odpalovat celoročně.

Tak to má zařízeno Praha od roku 2017, ale také Liberec. „Nedovolené odpalování rachejtlí je klasický přestupek. Poprvé ho strážníci řeší domluvou. Když se porušení zákazu bude opakovat, budou postupovat jako u jiných přestupků,“ říká náměstek libereckého primátora Ivan Langr. Pokuta je až pět tisíc korun.

Problém je i vymáhání zákazu. V Praze sice dva roky platí vyhláška, která rachejtle zakazuje s výjimkou silvestra a 1. ledna na pár místech na okrajích metropole, ale lidé ji nerespektují. Už rok po přijetí pražské vyhlášky začali ostatní obyvatelé Prahy přidávat podpisy pod petici a chtějí po primátorovi razantnější postup a omezení i na silvestra.

„My, kdo bydlíme na sídlišti Bohnice, se děsíme konce každého roku a letos to bylo nejhorší. Od odpoledne 31. prosince jsme byli pod neustálou kanonádou,“ míní Jana Fašionoková z Prahy, která se pod petici podepsala letos v lednu.