O zástupkyni ombudsmanky se utkají tři ženy - Wagnerová, Samková a Selucká

Včera vešlo ve známost, že jsem byla nominována na funkci zástupce veřejného ochránce práv. Možná se budete ptát, jakou mám k takové funkci kvalifikaci. Říkám, že maximální. Sama jsem totiž obětí zvůle - zde Českého rozhlasu. Na vlastní kůži vím, co to je být diskriminován, haněn, ostrakizován. A vím, že pro "normálního" člověka bez právního vzdělání a bez jistého finančního zázemí, které mu dovolí se věnovat i své vlastní věci, svému vlastnímu boji se státními a kvazistátním...i úřady, je prostě nemožné se domoci práva a spravedlnosti. Nemá na to finančně i psychicky - prostě jej to semele. Zastávat se takovýchto lidí v takovýchto situacích je úlohou veřejného ochránce práv. Po pětadvaceti letech působení v advokacii, působení tak zvaně kontroverzního, protože vždy důsledně obhajujícího, vím, co všechno taková práce obnáší. jsem přesvědčená, že nejlepší kvalifikací pro takovou práci není akademická kariéra, ale to, že sami "ryjete držkou zemi". A v tom jsou moje životní zkušenosti, troufám si říci s jistou dávkou smutku, zcela nepřekonatelné...