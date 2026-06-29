Kostolanská se funkce ujala složením slibu 18. června, dosavadní právnička kanceláře ombudsmana ve funkci vystřídala Stanislava Křečka.
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Po Křečkovi si Kostolanská převzala většinu agend spjatých se sociálním zabezpečením, veřejným pořádkem, zdravotnictvím, prací, stavebním řádem a životním prostředím. Svému zástupci oproti Křečkovi přenechala rovné zacházení a diskriminaci. Na ombudsmanku naopak přecházejí věci cizinců.
„Díky své profesní zkušenosti dobře znám fungování veřejné správy i práci Kanceláře veřejného ochránce práv. Vím, kde nejčastěji vznikají spory mezi lidmi a úřady a jaké možnosti má ombudsman při ochraně jejich práv. I proto jsem si vybrala právě ty agendy, ve kterých se lidé s veřejnou správou dostávají do konfliktu nejčastěji. Věřím, že právě zde mohu své zkušenosti nejlépe využít a lidem skutečně pomáhat,“ sdělila Kostolanská.
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„Jsem rád, že můžu pokračovat v dosavadní práci v oblasti ochraně práv lidí s postižením a dohledem nad místy, kde žijí lidé omezení na svobodě. Nadále se budu věnovat tématům sociálních služeb, ochranného léčení nebo veřejného opatrovnictví,“ uvedl Schorm.
Křečkovo šestileté funkční období skončilo v únoru, v úřadu ale setrvával až do složení slibu své nástupkyně. Kostolanská v projevu po složení slibu řekla, že veřejný ochránce práv je nezastupitelnou institucí v systému ochrany práv lidí, kteří to potřebují.
Sedmdesátiletou Kostolanskou, která byla kandidátkou Senátu a České konference rektorů, zvolili poslanci druhou českou ombudsmankou ve druhém kole tajného hlasování. Porazila v něm někdejší vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou, kterou nominoval prezident Petr Pavel. V letech 2014 až 2020 tento úřad zastávala někdejší disidentka a bojovnice za lidská práva Anna Šabatová.