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Ombudsmanka bude mít na starost penze či zdraví, se zástupcem si rozdělili agendy

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  13:59
Zvolená ombudsmanka Eva Kostolanská se složením slibu ujala funkce. (18.června...

Zvolená ombudsmanka Eva Kostolanská se složením slibu ujala funkce. (18.června 2026) | foto: ČTK

Zvolená ombudsmanka Eva Kostolanská se složením slibu ujala funkce. Blahopřál...
Zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm (8. listopadu 2022)
Zvolená ombudsmanka Eva Kostolanská se složením slibu ujala funkce. (18.června...
Zvolená ombudsmanka Eva Kostolanská se složením slibu do rukou šéfa Sněmovny...
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Ombudsmanka Eva Kostolanská se dohodla se svým zástupcem Vítem Alexandrem Schormem na rozdělení působností, ombudsmanka bude mít na starost například důchody, stavby, životní prostředí, ale třeba i zdravotnictví. Kancelář ombudsmana o tom v pondělí informovala na webu.

Kostolanská se funkce ujala složením slibu 18. června, dosavadní právnička kanceláře ombudsmana ve funkci vystřídala Stanislava Křečka.

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Po Křečkovi si Kostolanská převzala většinu agend spjatých se sociálním zabezpečením, veřejným pořádkem, zdravotnictvím, prací, stavebním řádem a životním prostředím. Svému zástupci oproti Křečkovi přenechala rovné zacházení a diskriminaci. Na ombudsmanku naopak přecházejí věci cizinců.

„Díky své profesní zkušenosti dobře znám fungování veřejné správy i práci Kanceláře veřejného ochránce práv. Vím, kde nejčastěji vznikají spory mezi lidmi a úřady a jaké možnosti má ombudsman při ochraně jejich práv. I proto jsem si vybrala právě ty agendy, ve kterých se lidé s veřejnou správou dostávají do konfliktu nejčastěji. Věřím, že právě zde mohu své zkušenosti nejlépe využít a lidem skutečně pomáhat,“ sdělila Kostolanská.

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„Jsem rád, že můžu pokračovat v dosavadní práci v oblasti ochraně práv lidí s postižením a dohledem nad místy, kde žijí lidé omezení na svobodě. Nadále se budu věnovat tématům sociálních služeb, ochranného léčení nebo veřejného opatrovnictví,“ uvedl Schorm.

Křečkovo šestileté funkční období skončilo v únoru, v úřadu ale setrvával až do složení slibu své nástupkyně. Kostolanská v projevu po složení slibu řekla, že veřejný ochránce práv je nezastupitelnou institucí v systému ochrany práv lidí, kteří to potřebují.

Sedmdesátiletou Kostolanskou, která byla kandidátkou Senátu a České konference rektorů, zvolili poslanci druhou českou ombudsmankou ve druhém kole tajného hlasování. Porazila v něm někdejší vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou, kterou nominoval prezident Petr Pavel. V letech 2014 až 2020 tento úřad zastávala někdejší disidentka a bojovnice za lidská práva Anna Šabatová.

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